Отправлено: - 09:55

ACROS:

Жундубаев - молодец- хорошо себя показал при кризисной ситуации - всегда на виду, доступен, откровенен, в сапогах, с народом УМЕЕТ разговаривать.

Цитата:дожили)хвалим акима за то что он просто БЫЛ на авариисмог дать пару порученийпару интервьюи был в сапогах))ну хотя как его начали облизывать во всех республиканских СМИ с темой что он обратился к горожанам за помощью и костанайцы все как один откликнулись и встали в стройзначит наверху сильно заметили что Жундубаев повел себя более-менее адекватнозначит в ЗКО и в Актобе вообще швах на этом поприщеблаго областной вообще не лез в городскую темунигде ни одного кадра с нимтоже показательно