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≡ Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48939
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 07:12
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По состоянию на 00:00 часов сегодня, 8 апреля, сброс воды с Карамтомарского водохранилища уменьшился до 2900 м³/с (было 3150 ранее м³/с), также отмечается снижение притока до 2900 м³/с (по сравнению с предыдущим показателем 3025 м³/с).
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37525
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 09:02
#15
Комментарий удален модератором.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14398
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 09:07
#16
Комментарий удален модератором.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15554
Re: Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно...
Отправлено: 08.04.24 - 09:55
#17
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Цитата:
ACROS:
Жундубаев - молодец- хорошо себя показал при кризисной ситуации - всегда на виду, доступен, откровенен, в сапогах, с народом УМЕЕТ разговаривать.


дожили)
хвалим акима за то что он просто БЫЛ на аварии
смог дать пару поручений
пару интервью
и был в сапогах))

ну хотя как его начали облизывать во всех республиканских СМИ с темой что он обратился к горожанам за помощью и костанайцы все как один откликнулись и встали в строй
значит наверху сильно заметили что Жундубаев повел себя более-менее адекватно
значит в ЗКО и в Актобе вообще швах на этом поприще

благо областной вообще не лез в городскую тему
нигде ни одного кадра с ним
тоже показательно
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
701
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 10:20
#18
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Кстати, да, а областной-то где?
Как в городе лавочку установили- так он больше всех позирует,а тут катастрофа республиканского масштаба - и тю-тю
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15554
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 10:39
#19
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Цитата:
vofkakst:
Как в городе лавочку установили- так он больше всех позирует,а тут катастрофа республиканского масштаба - и тю-тю

ну справедливости ради
он засветился с министром ЧС в субботу
раздал видимо поручения и ушел

светится ему во время самой работы смысла не имело
во первых он бы мешал городскому
даже невольно, городскому бы пришлось вокруг него бегать и ждать Ценных указаний а так у Жундубаева руки были развязаны
во вторых пиар на лавочках и пиар на аварии дела разные
тут бы сразу народ увидел фальш

областной аким это губернатор
у него проблемы масштабные-региональные даже межгосударственные
область на юге, в центре и на севере топит
в городе есть начальник, пусть вот и разбирается
дела областного это сидеть на телефоне с губернатором оренбургской области, выяснять че там с их дамбой, на телефоне с курганским и тюменским губернаторами и предупреждать о нашей ситуации, наша вода к ним идет
готовить финансы на выплату
искать доп. бабки и уже делать план на восстановление региона
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6828
Re: Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно...
Отправлено: 08.04.24 - 10:49
#20
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переименований, читаешь статью и думаешь " а где это, село Енбек?" Или "что за алтын дала?
У нас в Рудном было кафе три поросёнка, затем поменялись хозяева и переименовали имантау, а сейчас оказывается именуют тоже кафе гараж,хотя у нас уже есть гаража на Топоркова
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20636
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 11:19
#21
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насколько помню, в годы когда затапливоло
участок между Тоболом и Мичурино, вода там стояла почти все лето.
потому что ей некуда уходить.
там озеро можно сказать было.
так что не знаю, какая судьба Апельсину грозит.

[Исправлено: alex_60, 08.04.2024 - 14:25]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1785
Re: Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно...
Отправлено: 08.04.24 - 12:07
#22
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Цитата:
Ночью с 6 на 7 апреля читатели сообщили "НГ", что внутри приюта для бездомных животных ОФ «Сердце чистейшей породы» (руководитель Людмила Берестова), что напротив "Золотого фазана", находятся люди и животные - они тонут.

- Просят о помощи, двери заблокированы, не могут открыть, вода очень сильно прибывает. Помогите пожалуйста, - сообщали читатели. - Волонтерам нужны лодки, мужчины, инструмент (топоры, молотки, монтировки). Лучше всего надеть теплую одежду, которую не жалко замарать, резиновую обувь.

Как сообщили «НГ» в оперштабе, днем 7 апреля, в итоге на место приехали спасатели. Людей и собак эвакуировали, но как сообщила корреспонденту «НГ» Людмила Берестова, 2 собаки в итоге утонули, судьба остальных 10 неизвестна. Всего в приюте находилось около 150 собак. В ближайшее время «НГ» уточнит их точное местонахождение.

Источник:


Руководителя ОФ «Сердце чистейшей породы» (руководитель Людмила Берестова),необходимо привлечь к Уголовной ответственности по Статье 316. УК РК за жестокое обращение с животным повлекшее смерть! Так как об угрозе затопления Берестова была уведомлена 06.04.2024г в 12-00, но никакие меры небыли предприняты для спасения животных со стороны руководителя ОФ! Наоборот вечером она собралась со своими работниками и уехала домой. Приехала ночью и снова была уведомлена председателем об угрозе затопления питомника.А подтопление уже началось! Они стояли за питомником и рассуждали о чём то...На предложение председателя выпустить собак на волю, было получен невнятный ответ.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1785
Re: Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно...
Отправлено: 08.04.24 - 12:15
#23
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Когда вода пошла лавиной стали кричать и разбегаться и звать на помощь, но время было упущено! Собаки сами стали выплывать и разбежались по дачному обществу и сейчас стаями бегают по дачному обществу "Железобетонщик" вместе с зайцами. А собаки которые были на привязи утонули! Вот такой получился результат .. и в данный момент собирать деньги неизвестно на что мошенничество! Из за бездействия Берестовой погибли животные.Более подробно будет председателем сообщено Акиму района г.Тобыл. Наказывать просто необходимо!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1785
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 12:23
#24
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Дополнительно сообщаем что руководство ОФ «Сердце чистейшей породы» было четырежды было уведомлено акимом Мичуринского сельского округа и до последнего аким требовал отвязать, открыть вольеры и выпустить животных на волю но Берестова отказала.

[Исправлено: Gljuk, 08.04.2024 - 13:23]
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m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
271
Re: Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно...
Отправлено: 08.04.24 - 13:16
#25
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Надеюсь (хотя надюша слабая), государство впоследствии не будет помогать всяким утонувшим Апельсинам. Бизнес есть бизнес, нечего было строить в пойме реки. А то государство у нас "доброе", деньги не считает - бизнесу помогает, то банки спасает, то автопром, то еще не пойми кого ...
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m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
271
Re: Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно...
Отправлено: 08.04.24 - 13:32
#26
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"...- Сегодня есть угроза перелива, около 700 человек работает с утра, понятно, люди устают, нам требуется помощь, - сказал аким. - Я обращаюсь ко всем неравнодушным землякам, у кого есть желание, пожалуйста, подойдите к мосту. Работа будет с мешкотарой, песком. Если есть желание помочь, надо прямо сегодня, надо прямо сейчас...."

"Война дело молодых" - я уже старый, местами не совсем здоров. Был бы помоложе, наверно подорвался бы. Это работа для Аманата, Акимата (молодых там много), Профсоюза, деятелей давших разрешение на строительство в пойме, всяких отдельно стоящих городских контор, банкиров (долг платежом красен), студентов на крайняк - власть сама должна знать, кто ей может и должен отдать долг для спасения города...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15554
Re: Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно...
Отправлено: 08.04.24 - 14:00
#27
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: . А собаки которые были на привязи утонули! Вот такой получился результат .. и в данный момент собирать деньги неизвестно на что мошенничество! Из за бездействия Берестовой погибли животные.Более подробно будет председателем сообщено Акиму района г.Тобыл. Наказывать просто необходимо!


Если все озвученное правда
То надо привлекать к ответственности
Вы лучше отдельным постом тут выведите эту информацию в раздел народные новости
Тогда есть шанс что полиция обратит внимание
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
602
Re: Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно...
Отправлено: 08.04.24 - 14:45
#28
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Из за бездействия Берестовой погибли животные

Вы, если не знаете, не пишите чушь и клевету. Склочником лучше быть у себя на кухне, а не на форуме.
Всех собак отвязали, все вольеры открыли. Собаки от страха стали забиваться за будки, не всех можно было вытащить, не давались. Заранее увезти нужно было, видимо к вам во двор. Ведь вы бы с удовольствием предоставили свои площади для этого, да?
Не были, ничем никогда никому не помогали, только строчите тут круглосуточно, молчите лучше.
Я была там в пятом часу дня, у меня дача в обществе напротив. Ходила туда-обратно пешком, разумеется, всё было сухо! Я возвращалась домой, даже в мыслях не было, что может залить наше общество, которое сроду не заливало до того места, где наша улица.
Ещё раз: прекратите изливать свою чёрную желчь по всякому поводу. Шли бы лучше работать, если кому нужен такой работничек.
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