Отправлено: - 10:12

Vit:

Все пацаны. Ставрополь. Я удыты уезжаю. Друзья зовут. Говорят виталь ты только придёшь, тебя на работу возьмут. Абайку туда не возьмут.

EvilWizard:

Да потому что должно быть давно всем понятно, что путин - это исключительно про деньги, зачастую за грязные деньги. И даже не про войну, а про бабки, бабки, бабки

Цитата:намекаешь что там нацики?) Цитата:ну россияне этого не понимаютдумают если их царь думает о деньгахто значит и им выгода в этом будет какая топричем по количеству богатства в россии каждый захолустный город должен быть минимум как москва по уровню развитияно нетмосква ширитсяа вся страна загибаетсяа про путина и его мотивы есть давнее еще нулевых издание книги воспоминаний КГБшника который служил с путиным в дрездене, книга называется "сослуживец"так там приводится факт что даже кгбшники были немного в шоке от того что вове путину плевать было на работу, агентуру, задания из центра, главное что его интересовало это фргшное тряпье, магнитофоны, запчасти на машину итдон даже отправляя агентов на запад просил их ПРИВЕЗТИ с заданий себе МАГНИТОЛУ в машину!!то есть по мнению автора, вова абсолютно разложившийся, мещанский субьект без идеологических принципов и моральных ориентиров для которого работа в КГБ не честь и не смысл жизни а просто способ "достать" западные вещи для себя и дочекмоль агентурная кличка у него, мелкий, серый советский коррумпированный чиновникот чего ельцин и поставил на него ожидая что моль будет тихо сидеть и работать на его семью, спасая ельицина и семью от коррупционных разбирательствни один член "семьи" Ельцина под суд так и не пошел к слову))