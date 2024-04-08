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≡ Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48937
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 07:12
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По состоянию на 00:00 часов сегодня, 8 апреля, сброс воды с Карамтомарского водохранилища уменьшился до 2900 м³/с (было 3150 ранее м³/с), также отмечается снижение притока до 2900 м³/с (по сравнению с предыдущим показателем 3025 м³/с).
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37525
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 09:02
#15
Комментарий удален модератором.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14396
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 09:07
#16
Комментарий удален модератором.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15551
Re: Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно...
Отправлено: 08.04.24 - 09:55
#17
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Цитата:
ACROS:
Жундубаев - молодец- хорошо себя показал при кризисной ситуации - всегда на виду, доступен, откровенен, в сапогах, с народом УМЕЕТ разговаривать.


дожили)
хвалим акима за то что он просто БЫЛ на аварии
смог дать пару поручений
пару интервью
и был в сапогах))

ну хотя как его начали облизывать во всех республиканских СМИ с темой что он обратился к горожанам за помощью и костанайцы все как один откликнулись и встали в строй
значит наверху сильно заметили что Жундубаев повел себя более-менее адекватно
значит в ЗКО и в Актобе вообще швах на этом поприще

благо областной вообще не лез в городскую тему
нигде ни одного кадра с ним
тоже показательно
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
701
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 10:20
#18
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Кстати, да, а областной-то где?
Как в городе лавочку установили- так он больше всех позирует,а тут катастрофа республиканского масштаба - и тю-тю
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15551
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 10:39
#19
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Цитата:
vofkakst:
Как в городе лавочку установили- так он больше всех позирует,а тут катастрофа республиканского масштаба - и тю-тю

ну справедливости ради
он засветился с министром ЧС в субботу
раздал видимо поручения и ушел

светится ему во время самой работы смысла не имело
во первых он бы мешал городскому
даже невольно, городскому бы пришлось вокруг него бегать и ждать Ценных указаний а так у Жундубаева руки были развязаны
во вторых пиар на лавочках и пиар на аварии дела разные
тут бы сразу народ увидел фальш

областной аким это губернатор
у него проблемы масштабные-региональные даже межгосударственные
область на юге, в центре и на севере топит
в городе есть начальник, пусть вот и разбирается
дела областного это сидеть на телефоне с губернатором оренбургской области, выяснять че там с их дамбой, на телефоне с курганским и тюменским губернаторами и предупреждать о нашей ситуации, наша вода к ним идет
готовить финансы на выплату
искать доп. бабки и уже делать план на восстановление региона
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6828
Re: Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно...
Отправлено: 08.04.24 - 10:49
#20
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переименований, читаешь статью и думаешь " а где это, село Енбек?" Или "что за алтын дала?
У нас в Рудном было кафе три поросёнка, затем поменялись хозяева и переименовали имантау, а сейчас оказывается именуют тоже кафе гараж,хотя у нас уже есть гаража на Топоркова
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20635
Re: Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно...
Отправлено: 08.04.24 - 11:19
#21
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насколько помню, в годы года когда затапливоло
участок между Тоболом и Мичурино, вода там стояла почти все лето.
потому что ей некуда уходить.
там озеро можно сказать было.
так что не знаю, какая судьба Апельсину грозит.
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