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≡ Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48937
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 07:12
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По состоянию на 00:00 часов сегодня, 8 апреля, сброс воды с Карамтомарского водохранилища уменьшился до 2900 м³/с (было 3150 ранее м³/с), также отмечается снижение притока до 2900 м³/с (по сравнению с предыдущим показателем 3025 м³/с).
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
701
Re: Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно...
Отправлено: 08.04.24 - 07:12
#1
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Из-за этих идиотских (и нафиг никому не нужных) переименований, читаешь статью и думаешь " а где это, село Енбек?" Или "что за алтын дала?"
Онанис...ономасты своего добились, мы перестали узнавать свой регион. Браво!!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14396
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 07:37
#2
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Цитата:
vofkakst:

Забиввеш навигатор
Вот че выдаёт.[video][/video]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14396
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 07:47
#3
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[video]free image upload[/video]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14396
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 07:48
#4
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Короче мы все бывшие)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6167
Re: Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно...
Отправлено: 08.04.24 - 08:16
#5
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Ресторан "Ак-Шанырак" разве не возле Апельсина ? И кафе "Пристань" - не там же ?
Вроде писали что пик вчера был и напор воды должен снизиться ??
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6167
Re: Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно...
Отправлено: 08.04.24 - 08:25
#6
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Жундубаев - молодец- хорошо себя показал при кризисной ситуации - всегда на виду, доступен, откровенен, в сапогах, с народом УМЕЕТ разговаривать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37525
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 08:27
#7
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По вацапу вот гуляет график скинутой воды, как там, в скоростях или в граммах..

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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
701
Re: Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно...
Отправлено: 08.04.24 - 08:30
#8
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Цитата:
Жундубаев - молодец

И уверяет, что ситуация под контролем)))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37525
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 08:30
#9
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Апельсин прикольно так, весь мир его снимал.
Реклама ну очень мощная..
Постоит, пообсохнет, за пару недель вернет все и даже навариться успеет.
Он крутой..

[Исправлено: 111, 08.04.2024 - 09:31]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37525
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 08:32
#10
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Цитата:
Vit:
Короче мы все бывшие)

Ты уже в миграции?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37525
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 08:33
#11
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Аким тоже простой, и крутой одновременно..

russian photo sharing
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14396
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 08:49
#12
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Цитата:
111: Ты уже в миграции?
Ещё нет. Пока собираю инфу. Моя одноклассница в челябе мутит.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37525
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 08:52
#13
Комментарий удален модератором.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14396
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 08:55
#14
Комментарий удален модератором.
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