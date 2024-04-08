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Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48937
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 07:12
По состоянию на 00:00 часов сегодня, 8 апреля, сброс воды с Карамтомарского водохранилища уменьшился до 2900 м³/с (было 3150 ранее м³/с), также отмечается снижение притока до 2900 м³/с (по сравнению с предыдущим показателем 3025 м³/с).
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v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 701
Re: Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно...
Отправлено: 08.04.24 - 07:12
Из-за этих идиотских (и нафиг никому не нужных) переименований, читаешь статью и думаешь " а где это, село Енбек?" Или "что за алтын дала?"
Онанис...ономасты своего добились, мы перестали узнавать свой регион. Браво!!
Онанис...ономасты своего добились, мы перестали узнавать свой регион. Браво!!
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 07:37
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 07:47
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Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 07:48
Короче мы все бывшие)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6167
Re: Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно...
Отправлено: 08.04.24 - 08:16
Ресторан "Ак-Шанырак" разве не возле Апельсина ? И кафе "Пристань" - не там же ?
Вроде писали что пик вчера был и напор воды должен снизиться ??
Вроде писали что пик вчера был и напор воды должен снизиться ??
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6167
Re: Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно...
Отправлено: 08.04.24 - 08:25
Жундубаев - молодец- хорошо себя показал при кризисной ситуации - всегда на виду, доступен, откровенен, в сапогах, с народом УМЕЕТ разговаривать.
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 08:27
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 701
Re: Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно...
Отправлено: 08.04.24 - 08:30
Цитата:
И уверяет, что ситуация под контролем)))
Жундубаев - молодец
И уверяет, что ситуация под контролем)))
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 08:30
Апельсин прикольно так, весь мир его снимал.
Реклама ну очень мощная..
Постоит, пообсохнет, за пару недель вернет все и даже навариться успеет.
Он крутой..
[Исправлено: 111, 08.04.2024 - 09:31]
Реклама ну очень мощная..
Постоит, пообсохнет, за пару недель вернет все и даже навариться успеет.
Он крутой..
[Исправлено: 111, 08.04.2024 - 09:31]
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 08:32
Цитата:
Ты уже в миграции?
Vit:
Короче мы все бывшие)
Короче мы все бывшие)
Ты уже в миграции?
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 08:33
Аким тоже простой, и крутой одновременно..
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Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 08:49
Цитата:
111: Ты уже в миграции?Ещё нет. Пока собираю инфу. Моя одноклассница в челябе мутит.
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 08:52
Комментарий удален модератором.
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 08:55
Комментарий удален модератором.
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