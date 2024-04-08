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≡ Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48937
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 07:12
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По состоянию на 00:00 часов сегодня, 8 апреля, сброс воды с Карамтомарского водохранилища уменьшился до 2900 м³/с (было 3150 ранее м³/с), также отмечается снижение притока до 2900 м³/с (по сравнению с предыдущим показателем 3025 м³/с).
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
699
Re: Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно...
Отправлено: 08.04.24 - 07:12
#1
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Из-за этих идиотских (и нафиг никому не нужных) переименований, читаешь статью и думаешь " а где это, село Енбек?" Или "что за алтын дала?"
Онанис...ономасты своего добились, мы перестали узнавать свой регион. Браво!!
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14392
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 07:37
#2
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Цитата:
vofkakst:

Забиввеш навигатор
Вот че выдаёт.[video][/video]
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14392
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 07:47
#3
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[video]free image upload[/video]
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14392
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 07:48
#4
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Короче мы все бывшие)
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