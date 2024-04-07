Отправлено: - 23:00

Как известно, рыбалка - процесс полифункциональный. Для одних - это азарт в состязании с рыбой, для других - медитация в единении с природой, для третьих - способ заработка: поймал - продал, для четвертых - способ удрать из дома, для пятых - возможность повеселиться в компании, для шестых - накачать себя алкоголем вне посторонних глаз… Но, так или иначе, приезжая на водоем, мы прежде всего думаем о собственном удовольствии…