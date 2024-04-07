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≡ Скажите, а кто подумает о водоеме? - Пишем о проблемах, которые должны беспокоить рыболова. Если, конечно, он совестливый
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48937
Скажите, а кто подумает о водоеме? - Пишем о проблемах, которые должны беспокоить рыболова. Если, конечно, он совестливый
Отправлено: 07.04.24 - 23:00
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Как известно, рыбалка - процесс полифункциональный. Для одних - это азарт в состязании с рыбой, для других - медитация в единении с природой, для третьих - способ заработка: поймал - продал, для четвертых - способ удрать из дома, для пятых - возможность повеселиться в компании, для шестых - накачать себя алкоголем вне посторонних глаз… Но, так или иначе, приезжая на водоем, мы прежде всего думаем о собственном удовольствии…
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
269
Re: Скажите, а кто подумает о водоеме? - Пишем о проблемах,...
Отправлено: 07.04.24 - 23:00
#1
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Нужен закон для таких жлобов. Странно, что в нашей стране еще нет штрафов на эту тему...
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