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Скажите, а кто подумает о водоеме? - Пишем о проблемах, которые должны беспокоить рыболова. Если, конечно, он совестливый
Скажите, а кто подумает о водоеме? - Пишем о проблемах, которые должны беспокоить рыболова. Если, конечно, он совестливый
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