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Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к этому часу
Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к этому часу
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48937
Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к этому часу
Отправлено: 06.04.24 - 20:25
Наполняемость водохранилищ приближается к максимальным отметкам. Так, Желкуарское и Амангельдинское заполнены на 100%, Каратомарское - 97%, Верхне-Тобольское - 93%. Сергеевское и Амангельдинское работают на пределе мощностей.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20633
Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к этому часу
Отправлено: 07.04.24 - 10:30
Цитата:
специально пост процитировал.
чтобы все увидели и оценили автора..
напомню-тема ветки-паводок в Костанае.
[Исправлено: alex_60, 07.04.2024 - 13:37]
ПолиграфЪ Боярышников:
В россмй прорвало три водохранилища! россиские раздолбай разворовали средства на укрепление дамб расплата..98 посёлков под воду ушли..теперь наверное украинцев обвинят в этом..
В россмй прорвало три водохранилища! россиские раздолбай разворовали средства на укрепление дамб расплата..98 посёлков под воду ушли..теперь наверное украинцев обвинят в этом..
специально пост процитировал.
чтобы все увидели и оценили автора..
напомню-тема ветки-паводок в Костанае.
[Исправлено: alex_60, 07.04.2024 - 13:37]
Re: Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к...
Отправлено: 07.04.24 - 15:09
Глава МЧС России Александр Куренков предупредил, что в Курганской области в бассейне реки Тобол существует риск неблагоприятной паводковой обстановки.
Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к этому часу
Отправлено: 07.04.24 - 15:32
Цитата:
А причиноследственную связь не улавливаешь? Или от этой мысли тебя коробит? Кстати вчера в Орске ещё одну дамбу прорвало на реке Урал и топит город..НПЗ остановили, в посёлке Никель срочная эвакуация жителей..и эта вода идёт к нам!
[Исправлено: Тимур Гафуров, 07.04.2024 - 21:32]
alex_60:
специально пост процитировал. чтобы все увидели и оценили автора.. напомню-тема ветки-паводок в Костанае.
специально пост процитировал. чтобы все увидели и оценили автора.. напомню-тема ветки-паводок в Костанае.
А причиноследственную связь не улавливаешь? Или от этой мысли тебя коробит? Кстати вчера в Орске ещё одну дамбу прорвало на реке Урал и топит город..НПЗ остановили, в посёлке Никель срочная эвакуация жителей..и эта вода идёт к нам!
[Исправлено: Тимур Гафуров, 07.04.2024 - 21:32]
Re: Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к...
Отправлено: 07.04.24 - 15:36
Комментарий удален модератором.
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 01.09.10
- Сообщений:
- 224
Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к этому часу
Отправлено: 07.04.24 - 17:36
так вода в курган и идёт с казахстанских степей в тобол и дальше в курган.
Re: Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к...
Отправлено: 07.04.24 - 20:10
Вчера в Орске прорвало вторую дамбу: остановлена работа местного НПЗ, введен режим ЧС. Вся вода опять идёт к нам!
Re: Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к...
Отправлено: 07.04.24 - 20:54
к редакциям два вопроса:
1
какого черта нет онлайна по обстановке?
2
удалите боярышницу паникершу
1
какого черта нет онлайна по обстановке?
2
удалите боярышницу паникершу
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2138
Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к этому часу
Отправлено: 07.04.24 - 21:31
Цитата:
Вся информация оперативная на наших страницах в Телеграм и Инстаграм. Подписывайтесь, читайте.
Ситуация меняется быстро. Поэтому сообщаем там. А на сайте делаем обобщающую статью.
Вопросы задавайте в соответствующей ветке. И лучше без грубости.
Цитата:
Если вы считаете, что были нарушения правил, присылайте мне ссылки в л/с.
Здесь далее отклонение\я от тесы будем удалять.
electro:
какого черта нет онлайна по обстановке?
какого черта нет онлайна по обстановке?
Вся информация оперативная на наших страницах в Телеграм и Инстаграм. Подписывайтесь, читайте.
Ситуация меняется быстро. Поэтому сообщаем там. А на сайте делаем обобщающую статью.
Вопросы задавайте в соответствующей ветке. И лучше без грубости.
Цитата:
electro:
удалите боярышницу паникершу
удалите боярышницу паникершу
Если вы считаете, что были нарушения правил, присылайте мне ссылки в л/с.
Здесь далее отклонение\я от тесы будем удалять.
Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к этому часу
Отправлено: 07.04.24 - 21:37
Комментарий удален модератором.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37519
Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к этому часу
Отправлено: 07.04.24 - 22:21
Цитата:
У них всегда лучшее онлайн, в телеге и инсте.
electro:
какого черта нет онлайна по обстановке?
какого черта нет онлайна по обстановке?
У них всегда лучшее онлайн, в телеге и инсте.
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 269
Re: Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к...
Отправлено: 07.04.24 - 22:52
Видел людей в защитных костюмах. Седня около 8 вечера подъехали к Медеу на двух больших черных джипах. Водилы, как в лучших степных традициях подорвались с мест, открывать двери. Большие люди надо полагать. Оно и понятно, как без них, вокруг большой событий происходит.
Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к этому часу
Отправлено: 08.04.24 - 00:30
Комментарий проходит проверку.
Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к этому часу
Отправлено: 08.04.24 - 00:42
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 14392
Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к этому часу
Отправлено: 08.04.24 - 04:09
Цитата:
Тимур Гафуров:Не в коем случаи нельзя удалять. Боярошник. Мы должны знать. Че люди думают.
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