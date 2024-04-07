Re: На молоко и рыбу никак не делятся - Почему попытка заняться...

Отправлено: - 21:49

Интересная у дядьки логика ... Озера у государства нигде не числились, а я их оформил и молодец...дал возможность государству их использовать ... Уважаемый, их и использовали местные для того что бы скот поить...

Таким вот "арендаторам" природных водоемов одно только хочется сказать - "Берете покупаете или арендуете землю в степи, копаете водоем , заполняете водой и далее рыбой, вот тогда это и ваше озеро и ваша рыба в нем.... И сами решаете кого туда пускать , кого нет...