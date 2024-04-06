Отправлено: - 10:30

ПолиграфЪ Боярышников:

В россмй прорвало три водохранилища! россиские раздолбай разворовали средства на укрепление дамб расплата..98 посёлков под воду ушли..теперь наверное украинцев обвинят в этом..

[Исправлено: alex_60, 07.04.2024 - 13:37]

Цитата:специально пост процитировал.чтобы все увидели и оценили автора..напомню-тема ветки-паводок в Костанае.