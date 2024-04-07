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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14388
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.04.24 - 06:20
#4981
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Цитата:
111:
Ну хоть за моего пацана отомстишь.

Нет. Не буду. В штормики меня не возьмут. Отдышшка. Хотя может и возьмут. Всё таки уже не молод. Как водитель танка, могут. Стрелять будет командир. Ну не переживай. Я его попрошу отомстить, в глаз прицелится.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37518
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.04.24 - 14:18
#4982
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Мда уж..
Русский мир и его армия..




[Исправлено: 111, 07.04.2024 - 15:25]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37518
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.04.24 - 14:24
#4983
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Теперь наши соседи учат своих детей так.
И как же нашим детям жить с такими, кого учат ненависти ко всему живому?




[Исправлено: 111, 07.04.2024 - 15:25]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37518
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.04.24 - 14:28
#4984
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Цитата:
Vit:
Нет. Не буду. В штормики меня не возьмут. Отдышшка. Хотя может и возьмут. Всё таки уже не молод. Как водитель

Возьмут хоть куда, там смотрят в первую очередь, кто больше погибает, туда не спрашивая, отправляют.
Ну это же война брат, за Родину, а ты еще себе тепленькое место выбирать пытаешься.
Ты же патриот.
Вот и делай, спасай Родину, как мой племяш и как все те, кто гибнет там..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14388
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.04.24 - 15:52
#4985
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Цитата:
111:
Сложшо. Брат в киеве. Стрелять в него. А если он убил твоего племеша. Незнаю. Незнаю че делать.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5331
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.04.24 - 16:44
#4986
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Цитата:
111:
И как же нашим детям жить с такими...


Мотивируют, не диванные эксперты отмечают, что зэки и идейные граждане практически заканчиваются. Плановый призыв, будут далее остатки вербовать. За деньги много не навоюешь.

Потоп переживём, необходимо спокойствие, на форуме, в Багдаде и в целом во всём мире! В дурдомах тоже спокойствие нужно, ниже по ссылке, отмечают метафорически - в дурдоме всё спокойно, ну и здорово, замечательно! 8-) 8-) 8-).

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5331
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.04.24 - 16:48
#4987
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Цитата:
Vit:


Виталий на днях про транспортирующие нефтепроводы говорили, безопасно или нет. Диверсанты нефтепровод под Ростовом взорвали. Раньше не взрывали, только перерабатывающие заводы из строя выводили.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5331
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.04.24 - 17:45
#4988
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Цитата:
Kairat stayer:
В дурдомах тоже спокойствие нужно, ниже по ссылке, отмечают метафорически - в дурдоме всё спокойно, ну и здорово, замечательно! . Подробнее здесь:


Непорядок, целый час прошел, должны были прибежать отдельные пациенты. Походу доступ к компьютерам ограничили :lol: :lol: :lol: .
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20633
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.04.24 - 17:48
#4989
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Цитата:
abaika95:
Тут все дружно заржали


то Узбекистан, теперь конезавод,
привет лошадкам передавай.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20633
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.04.24 - 17:56
#4990
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анекдот про американского шпиона

//Засылают американцы шпиона под видом студента бегуна на спортфак.
Через месяц его разоблачают.
— Удивительно! Столько лет подготовки! На чем спалился? - спрашивают его в штабе.
— Все учиться - я учиться, все курить - я курить, все пиво пить - я учиться...
Американцы учли ошибки, загримировали по новому.
Через месяц и его взяли.
— Ну а тебя-то чего взяли?
— Ну так, все учиться - я учиться,
все курить - я курить,
все пиво пить - я пиво пить,
все по бабам - я чертежи сдавать...
дают ему последнюю попытку.
Летом и его берут.— %#$@! Почему???
— Ну это, все учиться - я учиться, все курить - я курить,
все пиво пить - я пиво пить, все по бабам - я в первых рядах,
все сессию сдали, а я - нет.//
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20633
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.04.24 - 18:16
#4991
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анекдот про американского шпиона
//Готовили американцы шпиона с детства.
оторвали от семьи...
Присваивали ему привычки,предпочтения, знания истории, традиций и т.д...
В общем дисантировали его ...
сидит он дома, заходит к нему сосед.
ну здравствуй американец!
А- че это я американец?
Я джигит!
какой ты джигит, если ты тут той тут устроил и кумыс пьешь
на радостях что диверсанты нефтепровод взорвали.//
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5331
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.04.24 - 18:25
#4992
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Да уж, времена пошли. Пациентам можно писать шпионские романы, видимо оснащенность оргтехникой хорошая стала, интернет и.т.д. :lol: :lol: :lol:.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20633
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.04.24 - 18:37
#4993
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Вспомним 7 апреля 2020г.
///7 апреля 2020 года костанайцы запомнят надолго. Утро этого дня было обычным, все благополучно добрались до работы, ничего не предвещало беды. Однако около 10:00 Костанайскую область накрыла метель, да такой силы, что буквально за час город завалило снегом, деревья валились от порывов сильного ветра, сносило крыши на зданиях, гнулись светофоры, с корнем вырывались рекламные щиты… Ближе к вечеру в домах погас свет, не было воды, пропала мобильная связь.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5331
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.04.24 - 18:37
#4994
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Цитата:
alex_60:
все пиво пить - я пиво пить...


Цитата:
alex_60:
кумыс пьешь


Хех, учится, курит, пиво пьёт, по бабам ходок, провал :-o :-o :-o.

Сочинитель ворованных образов, анекдотов из тебя никудышный и малограмотный, легенды должны быть тщательно продуманными 8-) 8-) 8-) .
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