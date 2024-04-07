Нет. Не буду. В штормики меня не возьмут. Отдышшка. Хотя может и возьмут. Всё таки уже не молод. Как водитель танка, могут. Стрелять будет командир. Ну не переживай. Я его попрошу отомстить, в глаз прицелится.
Vit: Нет. Не буду. В штормики меня не возьмут. Отдышшка. Хотя может и возьмут. Всё таки уже не молод. Как водитель
Возьмут хоть куда, там смотрят в первую очередь, кто больше погибает, туда не спрашивая, отправляют. Ну это же война брат, за Родину, а ты еще себе тепленькое место выбирать пытаешься. Ты же патриот. Вот и делай, спасай Родину, как мой племяш и как все те, кто гибнет там..
Мотивируют, не диванные эксперты отмечают, что зэки и идейные граждане практически заканчиваются. Плановый призыв, будут далее остатки вербовать. За деньги много не навоюешь.
Потоп переживём, необходимо спокойствие, на форуме, в Багдаде и в целом во всём мире! В дурдомах тоже спокойствие нужно, ниже по ссылке, отмечают метафорически - в дурдоме всё спокойно, ну и здорово, замечательно! .
//Засылают американцы шпиона под видом студента бегуна на спортфак. Через месяц его разоблачают. — Удивительно! Столько лет подготовки! На чем спалился? - спрашивают его в штабе. — Все учиться - я учиться, все курить - я курить, все пиво пить - я учиться... Американцы учли ошибки, загримировали по новому. Через месяц и его взяли. — Ну а тебя-то чего взяли? — Ну так, все учиться - я учиться, все курить - я курить, все пиво пить - я пиво пить, все по бабам - я чертежи сдавать... дают ему последнюю попытку. Летом и его берут.— %#$@! Почему??? — Ну это, все учиться - я учиться, все курить - я курить, все пиво пить - я пиво пить, все по бабам - я в первых рядах, все сессию сдали, а я - нет.//
анекдот про американского шпиона //Готовили американцы шпиона с детства. оторвали от семьи... Присваивали ему привычки,предпочтения, знания истории, традиций и т.д... В общем дисантировали его ... сидит он дома, заходит к нему сосед. ну здравствуй американец! А- че это я американец? Я джигит! какой ты джигит, если ты тут той тут устроил и кумыс пьешь на радостях что диверсанты нефтепровод взорвали.//
Вспомним 7 апреля 2020г. ///7 апреля 2020 года костанайцы запомнят надолго. Утро этого дня было обычным, все благополучно добрались до работы, ничего не предвещало беды. Однако около 10:00 Костанайскую область накрыла метель, да такой силы, что буквально за час город завалило снегом, деревья валились от порывов сильного ветра, сносило крыши на зданиях, гнулись светофоры, с корнем вырывались рекламные щиты… Ближе к вечеру в домах погас свет, не было воды, пропала мобильная связь.
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