Отправлено: - 14:28

Vit:

Нет. Не буду. В штормики меня не возьмут. Отдышшка. Хотя может и возьмут. Всё таки уже не молод. Как водитель

Цитата:Возьмут хоть куда, там смотрят в первую очередь, кто больше погибает, туда не спрашивая, отправляют.Ну это же война брат, за Родину, а ты еще себе тепленькое место выбирать пытаешься.Ты же патриот.Вот и делай, спасай Родину, как мой племяш и как все те, кто гибнет там..