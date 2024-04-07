Отправлено: - 12:42

Село - это Жамбыл в Костанайском районе. На расстоянии меньше километра от населенного пункта располагаются два водоема. Местный житель Сергей Докучаев решил на них заняться рыбоводством. Односельчане негодуют: индивидуальный предприниматель запрещает на своих озерах поить общественное стадо. Сейчас, по словам акима сельского округа, для скота не могут найти пастуха. Никто не хочет ежедневно ругаться с арендатором водоемов. Но и у ИП бизнес из-за противостояния с жителями не идет.