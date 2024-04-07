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≡ На молоко и рыбу никак не делятся - Почему попытка заняться бизнесом на озерах рядом с селом превратилась в затяжной конфликт
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48934
На молоко и рыбу никак не делятся - Почему попытка заняться бизнесом на озерах рядом с селом превратилась в затяжной конфликт
Отправлено: 07.04.24 - 12:42
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Село - это Жамбыл в Костанайском районе. На расстоянии меньше километра от населенного пункта располагаются два водоема. Местный житель Сергей Докучаев решил на них заняться рыбоводством. Односельчане негодуют: индивидуальный предприниматель запрещает на своих озерах поить общественное стадо. Сейчас, по словам акима сельского округа, для скота не могут найти пастуха. Никто не хочет ежедневно ругаться с арендатором водоемов. Но и у ИП бизнес из-за противостояния с жителями не идет.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6827
Re: На молоко и рыбу никак не делятся - Почему попытка заняться...
Отправлено: 07.04.24 - 12:42
#1
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Озера в зеренде,викторовке,айдабул рыбные места для любителей,всегда по соседству располагались базы для скота,что говорить про водопой для коров,так никто никогда не поднимал такую проблему. Очень странно,чего это тут столько разборок...
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