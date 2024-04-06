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≡ Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к этому часу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48933
Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к этому часу
Отправлено: 06.04.24 - 20:25
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Наполняемость водохранилищ приближается к максимальным отметкам. Так, Желкуарское и Амангельдинское заполнены на 100%, Каратомарское - 97%, Верхне-Тобольское - 93%. Сергеевское и Амангельдинское работают на пределе мощностей.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20629
Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к этому часу
Отправлено: 07.04.24 - 10:30
#15
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
В россмй прорвало три водохранилища! россиские раздолбай разворовали средства на укрепление дамб расплата..98 посёлков под воду ушли..теперь наверное украинцев обвинят в этом..


специально пост процитировал.
чтобы все увидели и оценили ..
напомню-тема ветки-паводок в Костанае.

[Исправлено: alex_60, 07.04.2024 - 11:48]
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