Re: "Возможно, самое крупное происшествие, за последние 80...

Отправлено: - 07:59

- После моей критики и указаний Правительство активизировало усилия по уменьшению последствий наводнения и принимает соответствующие меры, - также отметил Токаев. - Все спасательные работы на местах находятся на моем личном контроле. Надо сказать поздно уже критиковать было своих подопечных. Осень прошла ,а выводы и прогнозы не делали. Осень очень дождливая, земля промокла капитально, потом морозы-это первый сигнал для нас, что при резком потеплении вода не в землю уйдет, а будет собираться в большие обьемы. Потом очень снежная зима-это уже второй сигнал. Уже в феврале можно было начать сброс какой то части воды с водохранилищ. При этом подсчитать примерно сколько воды будет от таяния снега. Не учитывая приход попутных вод, на которые надеялись в прошлом году. Уже даже без попутных вод было ясно, что водохранилища будуд под завязку. Но никто не шевелился, пока с самого верха пинок не получили. Но он запоздал. Вот и результат. А эти последствия можно было минимизировать. А теперь имеем то что имеем.