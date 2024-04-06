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≡ "Возможно, самое крупное происшествие, за последние 80 лет" - Президент обратился к казахстанцам в связи с паводками в стране
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48933
"Возможно, самое крупное происшествие, за последние 80 лет" - Президент обратился к казахстанцам в связи с паводками в стране
Отправлено: 06.04.24 - 19:31
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- После моей критики и указаний Правительство активизировало усилия по уменьшению последствий наводнения и принимает соответствующие меры, - отметил Токаев. - Все спасательные работы на местах находятся на моем личном контроле.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37515
Re: "Возможно, самое крупное происшествие, за последние 80...
Отправлено: 06.04.24 - 19:31
#1
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Давай уж на воду цену подымай, в десять раз, а то эта уйдет, что останется?
Знаем тебя, хитрый лис..
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6165
Re: "Возможно, самое крупное происшествие, за последние 80...
Отправлено: 06.04.24 - 21:19
#2
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Цитата://самое крупное бедствие за последние 80 с лишним лет.//

Зря об этом Президент сказал: - теперь каждый чиновник цитирует его и тем самым вольно или невольно оправдывают своё: - или бездействие или непрофссионализм.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
570
Re: "Возможно, самое крупное происшествие, за последние 80...
Отправлено: 07.04.24 - 07:59
#3
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- После моей критики и указаний Правительство активизировало усилия по уменьшению последствий наводнения и принимает соответствующие меры, - также отметил Токаев. - Все спасательные работы на местах находятся на моем личном контроле. Надо сказать поздно уже критиковать было своих подопечных. Осень прошла ,а выводы и прогнозы не делали. Осень очень дождливая, земля промокла капитально, потом морозы-это первый сигнал для нас, что при резком потеплении вода не в землю уйдет, а будет собираться в большие обьемы. Потом очень снежная зима-это уже второй сигнал. Уже в феврале можно было начать сброс какой то части воды с водохранилищ. При этом подсчитать примерно сколько воды будет от таяния снега. Не учитывая приход попутных вод, на которые надеялись в прошлом году. Уже даже без попутных вод было ясно, что водохранилища будуд под завязку. Но никто не шевелился, пока с самого верха пинок не получили. Но он запоздал. Вот и результат. А эти последствия можно было минимизировать. А теперь имеем то что имеем.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
266
Re: "Возможно, самое крупное происшествие, за последние 80...
Отправлено: 07.04.24 - 10:07
#4
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Это похоже на оправдание безалаберности и бездеятельности власти, в результате которой пострадала одна треть территории страны. Такого не было никогда...
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6826
Re: "Возможно, самое крупное происшествие, за последние 80...
Отправлено: 07.04.24 - 10:40
#5
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можно было начать сброс какой то части воды
На следующий год сбросят всю воду и останемся вообще без онной,там советами поаккуратнее. Даю ухо на отрезание,нет у нас специалистов в правительстве,почти всех подтянули свои агашки и кокешки
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