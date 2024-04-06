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"Нарушает их гарантии на соцзащиту" - Кто и почему необоснованно выписывал премии в акиматах в Костанайской области?
"Нарушает их гарантии на соцзащиту" - Кто и почему необоснованно выписывал премии в акиматах в Костанайской области?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48933
"Нарушает их гарантии на соцзащиту" - Кто и почему необоснованно выписывал премии в акиматах в Костанайской области?
Отправлено: 06.04.24 - 23:08
- В аппарате акима Тобыла Костанайского района двое госслужащих не получили единовременное денежное вознаграждение ко Дню республики, - сообщила Асем Туребекова. - Выплаты не получили еще двое госслужащих в Денисовском районе.
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Re: "Нарушает их гарантии на соцзащиту" - Кто и почему...
Отправлено: 06.04.24 - 23:08
Попадая в статус Госслужащих люди теряют лицо и забывают о том, зачем они пришли на госслужбу. Кормушка всех не прокормит - мелким чинушам придется присесть... на нары..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6165
"Нарушает их гарантии на соцзащиту" - Кто и почему необоснованно выписывал премии в акиматах в Костанайской области?
Отправлено: 06.04.24 - 23:23
Какие премии, какие доп.оплаты- какие ВАШИ деньги, откуда они у вас- вы НИЧЕГО не производите, вы сидите на шее у утопающего народа, который в данный момент теряет своё имущество и свои дома заработанные честным и кропотливым трудом: - это их деньги вы делите в такой неподходящий момент: - у гос.служащих должен быть сейчас один лозунг: "...райком закрыт- все ушли на фронт..."
Господин Аксакалов:- выгоните всех своих подчинённых, на помощь к волонтёрам - пусть наполняют мешки с песком; таскают их на насыпи; женщины пусть готовят обеды волонтёрам.
Пусть не сидят в тёплых и сухих кабинетах:- пусть будут с народом.
[Исправлено: ACROS, 07.04.2024 - 00:54]
Господин Аксакалов:- выгоните всех своих подчинённых, на помощь к волонтёрам - пусть наполняют мешки с песком; таскают их на насыпи; женщины пусть готовят обеды волонтёрам.
Пусть не сидят в тёплых и сухих кабинетах:- пусть будут с народом.
[Исправлено: ACROS, 07.04.2024 - 00:54]
"Нарушает их гарантии на соцзащиту" - Кто и почему необоснованно выписывал премии в акиматах в Костанайской области?
Отправлено: 06.04.24 - 23:39
Полностью и целиком согласен... госслужба - это прежде всего забота и помощь народу Казахстана, а не просиживание штанов во всех Госорганах!
[Исправлено: Неравнодушный гражданин, 07.04.2024 - 00:40]
[Исправлено: Неравнодушный гражданин, 07.04.2024 - 00:40]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 28.04.14
- Сообщений:
- 92
Re: "Нарушает их гарантии на соцзащиту" - Кто и почему...
Отправлено: 06.04.24 - 23:58
Нехилые такие премии ко ВСЕМ государственным и ведомственным праздникам..не удивлюсь если существует и 13 зарплата. Пришёл такой мелкий клерк на гос.службу и через месяц "ударного" труда подавай премию! Поверьте, это не зависть..я лично своё отслужил, но на фоне тотального обнищания основной массы населения- это просто безнравственно. У нас почему такая высокая средняя заплата (из анекдота)-один ест мясо, другой только -капусту, а в среднем -оба едят голубцы!
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 570
Re: "Нарушает их гарантии на соцзащиту" - Кто и почему...
Отправлено: 07.04.24 - 07:49
да акиматам эти рекомендации какого то управления контроля как слону дробина. Это управление кстати тоже относится к госслужбе, поэтому особо пуп рвать не будут. Оттого и выводы докладчика мягкие, обтекаемые. С одной стороны надо показать свою работу, а с другой как то и сподвижников не обидеть. Поэтому в итоге не конкретные меры обозначены и конкретные фамилии, а просто рекомендации. К которым могут прислушаться, а могут и нет, что обычно и делают.
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 266
Re: "Нарушает их гарантии на соцзащиту" - Кто и почему...
Отправлено: 07.04.24 - 10:21
"...- Анализировали соблюдение прав госслужащих при их премировании в 4-м квартале 2023 года и 1-м квартале 2024, - доложила Туребекова. - В конце прошлого года премировали 1976 чиновников, а в начале этого года премии получили 1075 госслужащих...."
Премии в размере оклада ко всем праздникам. Премии к концу года, в начале года. Оздоровительные (работа то тяжелая) к отпуску. Про премии в центральных аппаратах и министерствах говорить даже не стоит.
Создаются все условия, чтобы люди работали качественно, добросовестно - "не покладая рук". А кто работает халатно - остается без премии.
Премии в размере оклада ко всем праздникам. Премии к концу года, в начале года. Оздоровительные (работа то тяжелая) к отпуску. Про премии в центральных аппаратах и министерствах говорить даже не стоит.
Создаются все условия, чтобы люди работали качественно, добросовестно - "не покладая рук". А кто работает халатно - остается без премии.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6826
Re: "Нарушает их гарантии на соцзащиту" - Кто и почему...
Отправлено: 07.04.24 - 10:32
Много лет назад где-то прочитал штат областного акимата (где, точно не скажу),так вот там триста душ сотрудников,шесть персональных авто с водителями, механником, охраной и прочими. Я понимаю, если экономика региона была на уровне середины восьмидесятых лет, но а сейчас чем занимаются столько народу?
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