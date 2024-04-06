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Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к этому часу
Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к этому часу
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48933
Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к этому часу
Отправлено: 06.04.24 - 20:25
Наполняемость водохранилищ приближается к максимальным отметкам. Так, Желкуарское и Амангельдинское заполнены на 100%, Каратомарское - 97%, Верхне-Тобольское - 93%. Сергеевское и Амангельдинское работают на пределе мощностей.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20628
Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к этому часу
Отправлено: 06.04.24 - 20:25
В 17 часов проехали. Шанырак топит, Алтынсаф пока сухой.
Мохито в воде.до
Силвера похоже подходит
На и мавзолей Алтынсарина понятно.
Камыш плывет.
Сообщили корейский мост перелив.
Весна, вода.
Кругооборот воды в природе, вроде в 4 классе школы изучают.
[Исправлено: alex_60, 06.04.2024 - 21:49]
Мохито в воде.до
Силвера похоже подходит
На и мавзолей Алтынсарина понятно.
Камыш плывет.
Сообщили корейский мост перелив.
Весна, вода.
Кругооборот воды в природе, вроде в 4 классе школы изучают.
[Исправлено: alex_60, 06.04.2024 - 21:49]
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1277
Re: Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к...
Отправлено: 06.04.24 - 20:52
Скиба, пишите пожалуйста куб.м/с
вместо м3/с
вместо м3/с
Re: Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к...
Отправлено: 06.04.24 - 21:10
Цитата:
Рядом с премьером Токаев или я что то путаю ??
Самое главное и наверняка скандальное будет потом: - паводок сегодня-завтра пройдёт, и интересное начнётся потом: - оценка стоимости ущерба и имущества и скота и самое главное - это оценка стоимости жилья и его восстановление.
У кого дом разрушен полностью - с ними всё понятно; вопросы и очевидно это у большинства у тех у кого частично.
Очевидно ВСЕ они захотят что бы им построили НОВЫЙ дом, потому что в основном в ауылах и сёлах все строили или из самана или из камышитовых мат и оценщики оценят их естественно по мизерной цене.
Я думаю Президенту нужно правильно НАГНУТЬ строителей и временно приостановить возведение жилья в городах ( жилья на комерчесскую продажу достаточно и нет такой острой необходимости). Такие крупные строительные компании как "В-групп", "Базис-строй", "Джи парк" и прочие, чрезвычайно сказочно ОБАГАТИВШИЕ во время пандемии на строительстве инфекционных госпиталей - могут и должны за свой счёт отстроить дома пострадавшим сельчанам, тем более президент приводил пример с узбеками- где узбекские предприниматели сами идут к президенту и спрашивают - чем помочь государству и народу.
Я не знаю почему молчит наше профильное министерство- Минсельхоз во главе с непрофессиональным министром: - в связи с паводком и разливом воды в степях и образование целых озёр и море- как будет мигрировать сайга, и куда она пойдёт - кто то из этого министерства или их коллеги из Мин.охраны окр.среды - изучает этот вопрос или пока как обычно-язык в одном месте и только потом начнутся умные речи про причины и обстоятельства. То же самое и про саранчу: - как будут развиваться её кубышки в условиях наводнения и её дальнейшее поведение.
Очевидно в степи будет много трупов погибшего домашнего скота: - надо уже сейчас создавать дез.отряды для сбора и утилизации трупов с целью недопущения инфекционных заражении.
И всё это надо делать без раскачки и привычного бюрократического затяжного механизма, тем более если обьявлен режим ЧС и именно для ускоренного продвижения бюджетных денег.
alex_60:
Весна, большая вода.
Весна, большая вода.
Рядом с премьером Токаев или я что то путаю ??
Самое главное и наверняка скандальное будет потом: - паводок сегодня-завтра пройдёт, и интересное начнётся потом: - оценка стоимости ущерба и имущества и скота и самое главное - это оценка стоимости жилья и его восстановление.
У кого дом разрушен полностью - с ними всё понятно; вопросы и очевидно это у большинства у тех у кого частично.
Очевидно ВСЕ они захотят что бы им построили НОВЫЙ дом, потому что в основном в ауылах и сёлах все строили или из самана или из камышитовых мат и оценщики оценят их естественно по мизерной цене.
Я думаю Президенту нужно правильно НАГНУТЬ строителей и временно приостановить возведение жилья в городах ( жилья на комерчесскую продажу достаточно и нет такой острой необходимости). Такие крупные строительные компании как "В-групп", "Базис-строй", "Джи парк" и прочие, чрезвычайно сказочно ОБАГАТИВШИЕ во время пандемии на строительстве инфекционных госпиталей - могут и должны за свой счёт отстроить дома пострадавшим сельчанам, тем более президент приводил пример с узбеками- где узбекские предприниматели сами идут к президенту и спрашивают - чем помочь государству и народу.
Я не знаю почему молчит наше профильное министерство- Минсельхоз во главе с непрофессиональным министром: - в связи с паводком и разливом воды в степях и образование целых озёр и море- как будет мигрировать сайга, и куда она пойдёт - кто то из этого министерства или их коллеги из Мин.охраны окр.среды - изучает этот вопрос или пока как обычно-язык в одном месте и только потом начнутся умные речи про причины и обстоятельства. То же самое и про саранчу: - как будут развиваться её кубышки в условиях наводнения и её дальнейшее поведение.
Очевидно в степи будет много трупов погибшего домашнего скота: - надо уже сейчас создавать дез.отряды для сбора и утилизации трупов с целью недопущения инфекционных заражении.
И всё это надо делать без раскачки и привычного бюрократического затяжного механизма, тем более если обьявлен режим ЧС и именно для ускоренного продвижения бюджетных денег.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20628
Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к этому часу
Отправлено: 06.04.24 - 21:21
Цитата:
Седина только. Нет, не он. Цитата:
Да, согласен. Полностью.
в Мичуринском вода весной доходила до огородов первых домов. Ну не всегда понятно, но несколько раз было.
Справа если из города ехать участок Кустанай-Затоболовка был весь под водой. Сады совхозные все были под водой, если кто понимает что это такое. Но никакой истерики не было.
Вода ушла, жизнь продолжалась.
[Исправлено: alex_60, 07.04.2024 - 08:07]
ACROS:
Рядом с премьером Токаев или я что то путаю
Рядом с премьером Токаев или я что то путаю
Седина только. Нет, не он. Цитата:
ACROS:
Самое главное и наверняка скандальное будет
Самое главное и наверняка скандальное будет
Да, согласен. Полностью.
в Мичуринском вода весной доходила до огородов первых домов. Ну не всегда понятно, но несколько раз было.
Справа если из города ехать участок Кустанай-Затоболовка был весь под водой. Сады совхозные все были под водой, если кто понимает что это такое. Но никакой истерики не было.
Вода ушла, жизнь продолжалась.
[Исправлено: alex_60, 07.04.2024 - 08:07]
Re: Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к...
Отправлено: 06.04.24 - 23:15
Я бы сказал "О×>=×ть", но такой паводок предотвратить нашему Правительству никак.. они на погоду и осадки пока влияния не имеют.. надеюсь что слышимошае государство сделает правильные шаги в пользу их Граждан и выплатит достойные компенсации, от которых не захочется плакать! Все же пострадавшие от паводка - это граждане Казахстана! И у государства, под защитой которого находятся эти люди, должны быть средства на помощь в такой ситуации!
Re: Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к...
Отправлено: 06.04.24 - 23:17
Что делает и чем занята в данный момент казахская армия?
Стрелять они не умеют; защитить от мифических боевиков - тоже.
В самый раз их отправить вместе с их боевой техникой повышенной проходимостью на помощь утопающим и волонтёрам. Толку от них будет больше- чем просто сидеть в казармах.
Стрелять они не умеют; защитить от мифических боевиков - тоже.
В самый раз их отправить вместе с их боевой техникой повышенной проходимостью на помощь утопающим и волонтёрам. Толку от них будет больше- чем просто сидеть в казармах.
Re: Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к...
Отправлено: 06.04.24 - 23:23
Не казахская.. Казахстанская.. им бы как раз присутствовать на таких ЧС.. ну если сильно страшно, то хотя бы 50%...
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1779
Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к этому часу
Отправлено: 06.04.24 - 23:48
Комментарий проходит проверку.
Re: Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к...
Отправлено: 07.04.24 - 00:10
Привлекать к ответственности нужно тех акимов и чиновников которые разрешали строить эти шалманы и не только в пойме тобола, у береговой линии, своими разрешениями они оказались медвежью услугу и владельцам и государству
Re: Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к...
Отправлено: 07.04.24 - 00:11
Улица Лесная в Затобольске, при мне только два раза топило дом по подоконник, просушили и жили дальше, ничего никто мне не компенсировал
Re: Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к...
Отправлено: 07.04.24 - 00:17
Цитата:
В таком случае: - застрахуйте дом именно от наводнении и весенних паводков, что бы хоть что то получить в компенсацию.
ОГПУ:
ничего никто мне не компенсировал
ничего никто мне не компенсировал
В таком случае: - застрахуйте дом именно от наводнении и весенних паводков, что бы хоть что то получить в компенсацию.
Re: Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к...
Отправлено: 07.04.24 - 00:23
Цитата:
Метереологи предрекают жаркую и засушливую погоду летом: - значит будет обильное испарение воды и вода из весеннего половодья превратится в пар, в газообразное состояние и из туч и облаков обратно выльется на поля. Лишь бы ветер не унёс тучи в другую степь.
alex_60:
Кругооборот воды в природе, вроде в 4 классе школы изучают.
Кругооборот воды в природе, вроде в 4 классе школы изучают.
Метереологи предрекают жаркую и засушливую погоду летом: - значит будет обильное испарение воды и вода из весеннего половодья превратится в пар, в газообразное состояние и из туч и облаков обратно выльется на поля. Лишь бы ветер не унёс тучи в другую степь.
Re: Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к...
Отправлено: 07.04.24 - 00:39
Цитата:
А, зачем привлекать: - владельцы таких домов и бизнеса ЗНАЛИ на что шли- пусть сами и отвечают за своё имущество, тем более- бизнес уже и "отбил" вложенные деньги и получил немалую прибыль.
ОГПУ:
ответственности нужно тех акимов
ответственности нужно тех акимов
А, зачем привлекать: - владельцы таких домов и бизнеса ЗНАЛИ на что шли- пусть сами и отвечают за своё имущество, тем более- бизнес уже и "отбил" вложенные деньги и получил немалую прибыль.
Re: Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к...
Отправлено: 07.04.24 - 00:43
Цитата:
Привыкли жить своими силами ни на кого не надеясь, такая наша Советская закалка, да и предки никогда на жизнь не жаловались, тем более на природу, мой бог - вот эта степь, и этим все сказано
ACROS:
Привыкли жить своими силами ни на кого не надеясь, такая наша Советская закалка, да и предки никогда на жизнь не жаловались, тем более на природу, мой бог - вот эта степь, и этим все сказано
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