Отправлено: - 18:03

Мишаня:

Раздолбайство - это Каратомарское водохранилище.

Цитата:Каратомарское было заполнено до позавчерашних суток на 55%. На половину. И более того, там уже несколько дней и так сбрасывали по 500 кубиков в секунду. Сколько лет в Рудном проблема была обмеления реки и водохранилища. Как заполнилось на 90%, и стали сбрасывать просто транзитом излишки - примерно на столько же, сколько поступает. Сколько надо - оставили, остальное вниз по течению принимают пусть. Не надо было прямо вдоль реки разрешать строительство. А так всё нормально, ничего сверхъестественного просто не видно.А в Орске, кстати, из-за чего дамбу смыло? Не из-за того, что стали скидывать через плотину с реки Урал излишки? Там не просто дамба, вернее, это да, просто дамба, но там также есть выше по течению и плотина. Это я к тому, что там якобы у них нечего контролировать. Лично видел, есть там чем контролировать реки в том районе. А в Гайском районе недалеко от Орска у них там вообще в 60 км на реки Урал от этой дамбы даже целая мощная ГЭС есть (Ириклинская), не только плотины там вверх по течению.