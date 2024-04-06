Re: "Нарушает их гарантии на соцзащиту" - Кто и почему...

Отправлено: - 23:23

Какие премии, какие доп.оплаты: - у гос.служащих должен быть сейчас один лозунг: "...райком закрыт- все ушли на фронт..."

Господин Аксакалов:- выгоните всех своих подчинённых на помощь к волонтёрам - пусть наполняют мешки с песком; таскают их на насыпи; женщины пусть готовят обеды волонтёрам.

Пусть не сидят в тёплых и сухих кабинетах:- пусть будут с народом.