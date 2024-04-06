Отправлено: - 21:10

alex_60:

Весна, большая вода.

Цитата:Рядом с премьером Токаев или я что то путаю ??Самое главное и наверняка скандальное будет потом: - паводок сегодня-завтра пройдёт, и интересное начнётся потом: - оценка стоимости ущерба и имущества и скота и самое главное - это оценка стоимости жилья и его восстановление.У кого дом разрушен полностью - с ними всё понятно; вопросы и очевидно это у большинства у тех у кого частично.Очевидно ВСЕ они захотят что бы им построили НОВЫЙ дом, потому что в основном в ауылах и сёлах все строили или из самана или из камышитовых мат и оценщики оценят их естественно по мизерной цене.Я думаю Президенту нужно правильно НАГНУТЬ строителей и временно приостановить возведение жилья в городах ( жилья на комерчесскую продажу достаточно и нет такой острой необходимости). Такие крупные строительные компании как "В-групп", "Базис-строй", "Джи парк" и прочие, чрезвычайно сказочно ОБАГАТИВШИЕ во время пандемии на строительстве инфекционных госпиталей - могут и должны за свой счёт отстроить дома пострадавшим сельчанам, тем более президент приводил пример с узбеками- где узбекские предприниматели сами идут к президенту и спрашивают - чем помочь государству и народу.Я не знаю почему молчит наше профильное министерство- Минсельхоз во главе с непрофессиональным министром: - в связи с паводком и разливом воды в степях и образование целых озёр и море- как будет мигрировать сайга, и куда она пойдёт - кто то из этого министерства или их коллеги из Мин.охраны окр.среды - изучает этот вопрос или пока как обычно-язык в одном месте и только потом начнутся умные речи про причины и обстоятельства. То же самое и про саранчу: - как будут развиваться её кубышки в условиях наводнения и её дальнейшее поведение.Очевидно в степи будет много трупов погибшего домашнего скота: - надо уже сейчас создавать дез.отряды для сбора и утилизации трупов с целью недопущения инфекционных заражении.И всё это надо делать без раскачки и привычного бюрократического затяжного механизма, тем более если обьявлен режим ЧС и именно для ускоренного продвижения бюджетных денег.