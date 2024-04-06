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≡ "Нарушает их гарантии на соцзащиту" - Кто и почему необоснованно выписывал премии в акиматах в Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48932
"Нарушает их гарантии на соцзащиту" - Кто и почему необоснованно выписывал премии в акиматах в Костанайской области?
Отправлено: 06.04.24 - 23:08
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- В аппарате акима Тобыла Костанайского района двое госслужащих не получили единовременное денежное вознаграждение ко Дню республики, - сообщила Асем Туребекова. - Выплаты не получили еще двое госслужащих в Денисовском районе.
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
153
Re: "Нарушает их гарантии на соцзащиту" - Кто и почему...
Отправлено: 06.04.24 - 23:08
#1
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Попадая в статус Госслужащих люди теряют лицо и забывают о том, зачем они пришли на госслужбу. Кормушка всех не прокормит - мелким чинушам придется присесть... на нары..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6161
Re: "Нарушает их гарантии на соцзащиту" - Кто и почему...
Отправлено: 06.04.24 - 23:23
#2
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Какие премии, какие доп.оплаты: - у гос.служащих должен быть сейчас один лозунг: "...райком закрыт- все ушли на фронт..."
Господин Аксакалов:- выгоните всех своих подчинённых на помощь к волонтёрам - пусть наполняют мешки с песком; таскают их на насыпи; женщины пусть готовят обеды волонтёрам.
Пусть не сидят в тёплых и сухих кабинетах:- пусть будут с народом.
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