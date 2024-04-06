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≡ "Возможно, самое крупное происшествие, за последние 80 лет" - Президент обратился к казахстанцам в связи с паводками в стране
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48931
"Возможно, самое крупное происшествие, за последние 80 лет" - Президент обратился к казахстанцам в связи с паводками в стране
Отправлено: 06.04.24 - 19:31
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- После моей критики и указаний Правительство активизировало усилия по уменьшению последствий наводнения и принимает соответствующие меры, - отметил Токаев. - Все спасательные работы на местах находятся на моем личном контроле.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37515
Re: "Возможно, самое крупное происшествие, за последние 80...
Отправлено: 06.04.24 - 19:31
#1
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Давай уж на воду цену подымай, в десять раз, а то эта уйдет, что останется?
Знаем тебя, хитрый лис..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6159
Re: "Возможно, самое крупное происшествие, за последние 80...
Отправлено: 06.04.24 - 21:19
#2
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Цитата://самое крупное бедствие за последние 80 с лишним лет.//

Зря об этом Президент сказал: - теперь каждый чиновник цитирует его и тем самым вольно или невольно оправдывают своё: - или бездействие или непрофссионализм.
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