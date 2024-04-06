Re: "Возможно, самое крупное происшествие, за последние 80...

Отправлено: - 21:19

Цитата://самое крупное бедствие за последние 80 с лишним лет.//



Зря об этом Президент сказал: - теперь каждый чиновник цитирует его и тем самым вольно или невольно оправдывают своё: - или бездействие или непрофссионализм.