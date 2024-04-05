Отправлено: - 23:32

Карачун:

не все носятся с этой победой во второй мировой как дурни с писаной торбой. победили? - победили! молодцы. всё на этом. а сидеть с голым задом и пускать сопли по поводу "наши предки рим спасли" ну такое себе.

Цитата:Ваша тема же насколько помню бросать живых мышек в топку и наблюдать за этим, испытывая наслаждение.Поговорим об этом?