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Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к этому часу
Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к этому часу
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48931
Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к этому часу
Отправлено: 06.04.24 - 20:25
Наполняемость водохранилищ приближается к максимальным отметкам. Так, Желкуарское и Амангельдинское заполнены на 100%, Каратомарское - 97%, Верхне-Тобольское - 93%. Сергеевское и Амангельдинское работают на пределе мощностей.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20628
Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к этому часу
Отправлено: 06.04.24 - 20:25
В 17 часов проехали. Шанырак топит, Алтынсаф пока сухой.
Мохито в воде.до
Силвера похоже подходит
На и мавзолей Алтынсарина понятно.
Камыш плывет.
Сообщили корейский мост перелив.
Весна, вода.
Кругооборот воды в природе, вроде в 4 классе школы изучают.
[Исправлено: alex_60, 06.04.2024 - 21:49]
Мохито в воде.до
Силвера похоже подходит
На и мавзолей Алтынсарина понятно.
Камыш плывет.
Сообщили корейский мост перелив.
Весна, вода.
Кругооборот воды в природе, вроде в 4 классе школы изучают.
[Исправлено: alex_60, 06.04.2024 - 21:49]
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1277
Re: Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к...
Отправлено: 06.04.24 - 20:52
Скиба, пишите пожалуйста куб.м/с
вместо м3/с
вместо м3/с
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6159
Re: Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к...
Отправлено: 06.04.24 - 21:10
Цитата:
Рядом с премьером Токаев или я что то путаю ??
Самое главное и наверняка скандальное будет потом: - паводок сегодня-завтра пройдёт, и интересное начнётся потом: - оценка стоимости ущерба и имущества и скота и самое главное - это оценка стоимости жилья и его восстановление.
У кого дом разрушен полностью - с ними всё понятно; вопросы и очевидно это у большинства у тех у кого частично.
Очевидно ВСЕ они захотят что бы им построили НОВЫЙ дом, потому что в основном в ауылах и сёлах все строили или из самана или из камышитовых мат и оценщики оценят их естественно по мизерной цене.
Я думаю Президенту нужно правильно НАГНУТЬ строителей и временно приостановить возведение жилья в городах ( жилья на комерчесскую продажу достаточно и нет такой острой необходимости). Такие крупные строительные компании как "В-групп", "Базис-строй", "Джи парк" и прочие, чрезвычайно сказочно ОБАГАТИВШИЕ во время пандемии на строительстве инфекционных госпиталей - могут и должны за свой счёт отстроить дома пострадавшим сельчанам, тем более президент приводил пример с узбеками- где узбекские предприниматели сами идут к президенту и спрашивают - чем помочь государству и народу.
Я не знаю почему молчит наше профильное министерство- Минсельхоз во главе с непрофессиональным министром: - в связи с паводком и разливом воды в степях и образование целых озёр и море- как будет мигрировать сайга, и куда она пойдёт - кто то из этого министерства или их коллеги из Мин.охраны окр.среды - изучает этот вопрос или пока как обычно-язык в одном месте и только потом начнутся умные речи про причины и обстоятельства. То же самое и про саранчу: - как будут развиваться её кубышки в условиях наводнения и её дальнейшее поведение.
Очевидно в степи будет много трупов погибшего домашнего скота: - надо уже сейчас создавать дез.отряды для сбора и утилизации трупов с целью недопущения инфекционных заражении.
И всё это надо делать без раскачки и привычного бюрократического затяжного механизма, тем более если обьявлен режим ЧС и именно для ускоренного продвижения бюджетных денег.
alex_60:
Весна, большая вода.
Весна, большая вода.
Рядом с премьером Токаев или я что то путаю ??
Самое главное и наверняка скандальное будет потом: - паводок сегодня-завтра пройдёт, и интересное начнётся потом: - оценка стоимости ущерба и имущества и скота и самое главное - это оценка стоимости жилья и его восстановление.
У кого дом разрушен полностью - с ними всё понятно; вопросы и очевидно это у большинства у тех у кого частично.
Очевидно ВСЕ они захотят что бы им построили НОВЫЙ дом, потому что в основном в ауылах и сёлах все строили или из самана или из камышитовых мат и оценщики оценят их естественно по мизерной цене.
Я думаю Президенту нужно правильно НАГНУТЬ строителей и временно приостановить возведение жилья в городах ( жилья на комерчесскую продажу достаточно и нет такой острой необходимости). Такие крупные строительные компании как "В-групп", "Базис-строй", "Джи парк" и прочие, чрезвычайно сказочно ОБАГАТИВШИЕ во время пандемии на строительстве инфекционных госпиталей - могут и должны за свой счёт отстроить дома пострадавшим сельчанам, тем более президент приводил пример с узбеками- где узбекские предприниматели сами идут к президенту и спрашивают - чем помочь государству и народу.
Я не знаю почему молчит наше профильное министерство- Минсельхоз во главе с непрофессиональным министром: - в связи с паводком и разливом воды в степях и образование целых озёр и море- как будет мигрировать сайга, и куда она пойдёт - кто то из этого министерства или их коллеги из Мин.охраны окр.среды - изучает этот вопрос или пока как обычно-язык в одном месте и только потом начнутся умные речи про причины и обстоятельства. То же самое и про саранчу: - как будут развиваться её кубышки в условиях наводнения и её дальнейшее поведение.
Очевидно в степи будет много трупов погибшего домашнего скота: - надо уже сейчас создавать дез.отряды для сбора и утилизации трупов с целью недопущения инфекционных заражении.
И всё это надо делать без раскачки и привычного бюрократического затяжного механизма, тем более если обьявлен режим ЧС и именно для ускоренного продвижения бюджетных денег.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20628
Re: Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к...
Отправлено: 06.04.24 - 21:21
Цитата:
Седина только. Нет, не он. Цитата:
Да, согласен. Полностью.
Я жил в детстве в Мичуринском, вода весной доходила до огородов первых домов. Ну не всегда понятно, но несколько раз было.
Справа если из города ехать участок Кустанай-Затоболовка был весь под водой. Сады совхозные все были под водой, если кто понимает что это такое. Но никакой истерики не было.
Вода ушла, жизнь продолжалась.
ACROS:
Рядом с премьером Токаев или я что то путаю
Рядом с премьером Токаев или я что то путаю
Седина только. Нет, не он. Цитата:
ACROS:
Самое главное и наверняка скандальное будет
Самое главное и наверняка скандальное будет
Да, согласен. Полностью.
Я жил в детстве в Мичуринском, вода весной доходила до огородов первых домов. Ну не всегда понятно, но несколько раз было.
Справа если из города ехать участок Кустанай-Затоболовка был весь под водой. Сады совхозные все были под водой, если кто понимает что это такое. Но никакой истерики не было.
Вода ушла, жизнь продолжалась.
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