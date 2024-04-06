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≡ Николай ВОРОНИН: "Муравей умнее?"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48931
Николай ВОРОНИН: "Муравей умнее?"
Отправлено: 06.04.24 - 12:04
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Известно, что муравьи никогда не устроят свой муравейник в местах, которые затапливаются весенним половодьем. Что, муравей с маленьким по размеру мозгом умнее человека? Ведь людей никто насильно не заставлял селиться на берегу реки.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6824
Re: Николай ВОРОНИН: "Муравей умнее?"
Отправлено: 06.04.24 - 12:04
#1
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 Известно, что муравьи никогда не устроят свой муравейник в местах, 
И то правда. Долго я дом выбирал для житья,по парковой чуть не купил,старожилы вспоминали как их затопило много лет назад. На мжк по летним вечерам запах от накопителя шел,болотный. Купил на окрайне,далековато конечно,но с крыши город как на ладоне
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E
§ EvilWizard
(Пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
13
Re: Николай ВОРОНИН: "Муравей умнее?"
Отправлено: 06.04.24 - 12:14
#2
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"отец и мать на родителя номер один и родитель номер два"

Похоже, автор объелся российской пропаганды...)))))
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9802
Re: Николай ВОРОНИН: "Муравей умнее?"
Отправлено: 06.04.24 - 12:22
#3
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Начал с умных муравьев,закончил мараторием на проверки бизнеса ,странно что про СССР ничего не вставил.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37515
Николай ВОРОНИН: "Муравей умнее?"
Отправлено: 06.04.24 - 12:53
#4
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Цитата:
Ведь людей никто насильно не заставлял селиться на берегу реки.


Да да, люди тупые, заселили Алмату, Жапонию, поселились в районе Лос Анжелеса, живут в Армении , в Тайланде, где океан смывает их и тд?
Те же россияне, которые сейчас тонут..
А вот наш журналист один умный такой, и где же он раньше то был, почему им не открыл свой секрет?

[Исправлено: 111, 06.04.2024 - 13:54]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37515
Re: Николай ВОРОНИН: "Муравей умнее?"
Отправлено: 06.04.24 - 12:58
#5
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Цитата:
Не помню, кто из великих сказал, что человек - это такое же животное, только наделённое разумом. Видимо, великие тоже ошибаются. Посмотришь, что творят


Да, люди животные, вопрос философии.
Что они творят?
Да, убивают друг друга за место под солнцем.
Что они пишут?
Да, они пишут какие то безумные статьи..
Потому что они животные..
Неплохо.
На склоне лет, это нам наконец понять, такую небольшую истину..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37515
Re: Николай ВОРОНИН: "Муравей умнее?"
Отправлено: 06.04.24 - 13:03
#6
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Цитата:
Если мы будем следовать всем глупостям Запада, то неизвестно, куда придём. Тогда и у нас появятся сообщества по защите однополых браков, «переименуют» отец и мать


Да, будем действовать по законам Шариата.
Будем просто продавать нефть, отрубать руки и головы, продавать как афганские братья наркоту и убивать друг друга.
Ничего, интернета, сотки, айфоны, боинги, тойоты и мерседесы нам не нужны, а то станем все однополыми геями и лесбиянками, и вообще давайте как в старое доброе время кочевать с копьями и накидками из пушнины..
Тов. Воронин надеюсь сам покажет нам это на собственном примере?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6159
Re: Николай ВОРОНИН: "Муравей умнее?"
Отправлено: 06.04.24 - 13:12
#7
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Цитата://бизнес начал травить массово людей и гореть//

Тут у автора ПЕРЕБОР: - как понять МАССОВО- любой хозяин, будь то кафе или магазинчик в первую очередь думает что бы у него была высокая ПРОХОДИМОСТЬ и для этого он старается - и вкусно и качественно готовить и разнообразить ассортимент и по возможности по дешевле продавать товары для ускоренного оборота денег. Есть среди них, наверное, и те кто хочет заработать и быстро и дешево и обмануть клиентов - не без этого- это такие же люди как и мы, но не МАССОВО же.
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1245
Re: Николай ВОРОНИН: "Муравей умнее?"
Отправлено: 06.04.24 - 13:48
#8
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"...бизнес начал травить массово людей и гореть..."
Все сгорели и всех отравили?
Что-то у автора явный отрыв от реальности...
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
93
Re: Николай ВОРОНИН: "Муравей умнее?"
Отправлено: 06.04.24 - 16:56
#9
Комментарий удален модератором.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6159
Re: Николай ВОРОНИН: "Муравей умнее?"
Отправлено: 06.04.24 - 18:13
#10
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Цитата:
Добринцофф:
про СССР ничего не вставил.


В СССР - люди были умнее муравьёв и не было бизнеса и тем более - моратория.
Там было только - мораторий на гонку вооружении с США (Першинги, Томогавки).
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р
* родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1081
Re: Николай ВОРОНИН: "Муравей умнее?"
Отправлено: 06.04.24 - 18:40
#11
Комментарий удален модератором.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1224
Re: Николай ВОРОНИН: "Муравей умнее?"
Отправлено: 06.04.24 - 20:45
#12
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Ээ..., а где Сократ с Аристотелем? Как-то не по Вороненски без них.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20628
Николай ВОРОНИН: "Муравей умнее?"
Отправлено: 06.04.24 - 21:05
#13
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Пишут

//Не обязательно любить энтомологию, чтобы быть любителем муравьев. Мы, современные люди, генетически, может быть, и близки к шимпанзе и бонобо, но муравьи — это животные, на которых мы похожи больше всего. Сходства между нашим видом и видами муравьев многое говорят нам о сложных обществах и о том, как они появляются.///

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