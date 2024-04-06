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Сайт для подачи онлайн-петиций заработал в Казахстане. Как им пользоваться?
Сайт для подачи онлайн-петиций заработал в Казахстане. Как им пользоваться?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48930
Сайт для подачи онлайн-петиций заработал в Казахстане. Как им пользоваться?
Отправлено: 06.04.24 - 16:19
Подать петицию можно как с мобильной, так и десктопной (через компьютер) версии сайта. На успешную петицию, поданную на официальной платформе, госорганы обязаны будут обратить внимание и учесть её.
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Re: Сайт для подачи онлайн-петиций заработал в Казахстане. Как...
Отправлено: 06.04.24 - 16:19
И что в остатке?
Какие можно вопросы там поднимать путём петиций и прочее?
Список прочитал, чего нельзя, и ни одного варианта не осталось - а что тогда можно? В общем и целом, абсолютно ненужный и бесполезный проект.
Какие можно вопросы там поднимать путём петиций и прочее?
Список прочитал, чего нельзя, и ни одного варианта не осталось - а что тогда можно? В общем и целом, абсолютно ненужный и бесполезный проект.
Re: Сайт для подачи онлайн-петиций заработал в Казахстане. Как...
Отправлено: 06.04.24 - 16:25
Сайт epetition.kz не работает.
Только что сходил посмотреть, войти в него невозможно (разумеется, по ЭЦП).
Только что сходил посмотреть, войти в него невозможно (разумеется, по ЭЦП).
Re: Сайт для подачи онлайн-петиций заработал в Казахстане. Как...
Отправлено: 06.04.24 - 18:07
Сайт работает, но до пункта "Выберите месторасположения госоргана". Списка нет.
...
А список запрещённых тем сводит к нулю всю эту затею. Чистой воды профанация.
Необходимо убрать пункты 5,6,8,10,11,13,14,15 и 16
...
А список запрещённых тем сводит к нулю всю эту затею. Чистой воды профанация.
Необходимо убрать пункты 5,6,8,10,11,13,14,15 и 16
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6156
Re: Сайт для подачи онлайн-петиций заработал в Казахстане. Как...
Отправлено: 06.04.24 - 18:07
Цитата:
Это для лохов, для блезира так сказать: - в Казахстане - суперпрезидентская вертикаль власти- о какой петиции или что то подобного можно говорить, когда у нас ВСЁ и ВСЯ всегда обращаются или аппелируют, как правило к президенту, не веря в другие властные институты.
Это создано АП для изучения общественного мнения- что на данный момент волнуют пипл.
EvilWizard:
можно вопросы там поднимать
можно вопросы там поднимать
Это для лохов, для блезира так сказать: - в Казахстане - суперпрезидентская вертикаль власти- о какой петиции или что то подобного можно говорить, когда у нас ВСЁ и ВСЯ всегда обращаются или аппелируют, как правило к президенту, не веря в другие властные институты.
Это создано АП для изучения общественного мнения- что на данный момент волнуют пипл.
Сайт для подачи онлайн-петиций заработал в Казахстане. Как им пользоваться?
Отправлено: 06.04.24 - 18:09
Цитата:
Что оне там могут изучить, если, по сути, запрещено поднимать любой волнующий людей вопрос?
ACROS:
для изучения общественного мнения
для изучения общественного мнения
Что оне там могут изучить, если, по сути, запрещено поднимать любой волнующий людей вопрос?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6156
Re: Сайт для подачи онлайн-петиций заработал в Казахстане. Как...
Отправлено: 06.04.24 - 18:16
Цитата:
Много чего: - например,- о ОФИЦИАЛЬНОМ запрете на изучении русского языка в начальных классах и почему то именно со второго класса: - в первом классе можно, а вот со второго класса нельзя.
Skeptic:
Что оне там могут изучить,
Что оне там могут изучить,
Много чего: - например,- о ОФИЦИАЛЬНОМ запрете на изучении русского языка в начальных классах и почему то именно со второго класса: - в первом классе можно, а вот со второго класса нельзя.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 22917
Re: Сайт для подачи онлайн-петиций заработал в Казахстане. Как...
Отправлено: 06.04.24 - 19:14
Цитата:
За это есть кому переживать, на более высоком уровне. Там разберутся.
ACROS:
Много чего: - например,- о ОФИЦИАЛЬНОМ запрете на изучении русского языка в начальных классах и почему то именно со второго класса: - в первом классе можно, а вот со второго класса нельзя.
Много чего: - например,- о ОФИЦИАЛЬНОМ запрете на изучении русского языка в начальных классах и почему то именно со второго класса: - в первом классе можно, а вот со второго класса нельзя.
За это есть кому переживать, на более высоком уровне. Там разберутся.
Re: Сайт для подачи онлайн-петиций заработал в Казахстане. Как...
Отправлено: 06.04.24 - 19:35
Цитата:
Ну так эта тема запрещена в пунктах 1 и 13.
Её рассмотрение может повлечь нарушение прав человека и гражданина (пункты 2 и 3 статьи 7, пункт 2 статьи 19 Конституции РК). Есть такое право, гарантированное Конституцией, как "каждый имеет право на пользование родным языком и культурой, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества". То есть именно языка "обучения", следовательно, вопрос разрешён Конституцией, и также согласно этому перечню не может быть предметом петиции. А может быть разрешён референдумом.
ACROS:
о ОФИЦИАЛЬНОМ запрете на изучении русского языка
о ОФИЦИАЛЬНОМ запрете на изучении русского языка
Ну так эта тема запрещена в пунктах 1 и 13.
Её рассмотрение может повлечь нарушение прав человека и гражданина (пункты 2 и 3 статьи 7, пункт 2 статьи 19 Конституции РК). Есть такое право, гарантированное Конституцией, как "каждый имеет право на пользование родным языком и культурой, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества". То есть именно языка "обучения", следовательно, вопрос разрешён Конституцией, и также согласно этому перечню не может быть предметом петиции. А может быть разрешён референдумом.
Re: Сайт для подачи онлайн-петиций заработал в Казахстане. Как...
Отправлено: 06.04.24 - 19:42
Цитата:
Ещё раз попытался войти на этот сайт epetition.kz
Тремя разными браузерами. Открывается, точно также, как и днём. Но войти с использованием аутентификации ключами ЭЦП невозможно, следовательно, невозможно и создать петицию. Открывается, в общем, только заглавная страница сайта.
Короче говоря, это совсем бесполезная трата времени - даже заходить во внутрь этого сайта, чтоб посмотреть, так как ни один вопрос не может быть разрешён с его использованием (пункт 8 вообще всё запрещает, абсолютно всё - без исключений).
Какой умный человек писал эти "правила"
Skeptic:
Сайт работает, но до пункта "Выберите месторасположения госоргана". Списка нет.
Сайт работает, но до пункта "Выберите месторасположения госоргана". Списка нет.
Ещё раз попытался войти на этот сайт epetition.kz
Тремя разными браузерами. Открывается, точно также, как и днём. Но войти с использованием аутентификации ключами ЭЦП невозможно, следовательно, невозможно и создать петицию. Открывается, в общем, только заглавная страница сайта.
Короче говоря, это совсем бесполезная трата времени - даже заходить во внутрь этого сайта, чтоб посмотреть, так как ни один вопрос не может быть разрешён с его использованием (пункт 8 вообще всё запрещает, абсолютно всё - без исключений).
Какой умный человек писал эти "правила"
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