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≡ Сайт для подачи онлайн-петиций заработал в Казахстане. Как им пользоваться?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48930
Сайт для подачи онлайн-петиций заработал в Казахстане. Как им пользоваться?
Отправлено: 06.04.24 - 16:19
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Подать петицию можно как с мобильной, так и десктопной (через компьютер) версии сайта. На успешную петицию, поданную на официальной платформе, госорганы обязаны будут обратить внимание и учесть её.
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E
§ EvilWizard
(Пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
12
Re: Сайт для подачи онлайн-петиций заработал в Казахстане. Как...
Отправлено: 06.04.24 - 16:19
#1
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И что в остатке?
Какие можно вопросы там поднимать путём петиций и прочее?

Список прочитал, чего нельзя, и ни одного варианта не осталось - а что тогда можно? В общем и целом, абсолютно ненужный и бесполезный проект.
Профайл
E
§ EvilWizard
(Пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
12
Re: Сайт для подачи онлайн-петиций заработал в Казахстане. Как...
Отправлено: 06.04.24 - 16:25
#2
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Сайт epetition.kz не работает.
Только что сходил посмотреть, войти в него невозможно (разумеется, по ЭЦП).
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1244
Re: Сайт для подачи онлайн-петиций заработал в Казахстане. Как...
Отправлено: 06.04.24 - 18:07
#3
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Сайт работает, но до пункта "Выберите месторасположения госоргана". Списка нет.
...
А список запрещённых тем сводит к нулю всю эту затею. Чистой воды профанация.
Необходимо убрать пункты 5,6,8,10,11,13,14,15 и 16
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6156
Re: Сайт для подачи онлайн-петиций заработал в Казахстане. Как...
Отправлено: 06.04.24 - 18:07
#4
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Цитата:
EvilWizard:
можно вопросы там поднимать


Это для лохов, для блезира так сказать: - в Казахстане - суперпрезидентская вертикаль власти- о какой петиции или что то подобного можно говорить, когда у нас ВСЁ и ВСЯ всегда обращаются или аппелируют, как правило к президенту, не веря в другие властные институты.
Это создано АП для изучения общественного мнения- что на данный момент волнуют пипл.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1244
Сайт для подачи онлайн-петиций заработал в Казахстане. Как им пользоваться?
Отправлено: 06.04.24 - 18:09
#5
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Цитата:
ACROS:
для изучения общественного мнения

Что оне там могут изучить, если, по сути, запрещено поднимать любой волнующий людей вопрос?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6156
Re: Сайт для подачи онлайн-петиций заработал в Казахстане. Как...
Отправлено: 06.04.24 - 18:16
#6
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Цитата:
Skeptic:
Что оне там могут изучить,


Много чего: - например,- о ОФИЦИАЛЬНОМ запрете на изучении русского языка в начальных классах и почему то именно со второго класса: - в первом классе можно, а вот со второго класса нельзя.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22917
Re: Сайт для подачи онлайн-петиций заработал в Казахстане. Как...
Отправлено: 06.04.24 - 19:14
#7
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Цитата:
ACROS:
Много чего: - например,- о ОФИЦИАЛЬНОМ запрете на изучении русского языка в начальных классах и почему то именно со второго класса: - в первом классе можно, а вот со второго класса нельзя.

За это есть кому переживать, на более высоком уровне. Там разберутся. ;-)
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E
§ EvilWizard
(Пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
12
Re: Сайт для подачи онлайн-петиций заработал в Казахстане. Как...
Отправлено: 06.04.24 - 19:35
#8
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Цитата:
ACROS:
о ОФИЦИАЛЬНОМ запрете на изучении русского языка


Ну так эта тема запрещена в пунктах 1 и 13.
Её рассмотрение может повлечь нарушение прав человека и гражданина (пункты 2 и 3 статьи 7, пункт 2 статьи 19 Конституции РК). Есть такое право, гарантированное Конституцией, как "каждый имеет право на пользование родным языком и культурой, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества". То есть именно языка "обучения", следовательно, вопрос разрешён Конституцией, и также согласно этому перечню не может быть предметом петиции. А может быть разрешён референдумом.
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E
§ EvilWizard
(Пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
12
Re: Сайт для подачи онлайн-петиций заработал в Казахстане. Как...
Отправлено: 06.04.24 - 19:42
#9
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Цитата:
Skeptic:
Сайт работает, но до пункта "Выберите месторасположения госоргана". Списка нет.

Ещё раз попытался войти на этот сайт epetition.kz
Тремя разными браузерами. Открывается, точно также, как и днём. Но войти с использованием аутентификации ключами ЭЦП невозможно, следовательно, невозможно и создать петицию. Открывается, в общем, только заглавная страница сайта.

Короче говоря, это совсем бесполезная трата времени - даже заходить во внутрь этого сайта, чтоб посмотреть, так как ни один вопрос не может быть разрешён с его использованием (пункт 8 вообще всё запрещает, абсолютно всё - без исключений).
Какой умный человек писал эти "правила" :lol:
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