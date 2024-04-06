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"Возможно, самое крупное происшествие, за последние 80 лет" - Президент обратился к казахстанцам в связи с паводками в стране
"Возможно, самое крупное происшествие, за последние 80 лет" - Президент обратился к казахстанцам в связи с паводками в стране
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