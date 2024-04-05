Карачун: не все носятся с этой победой во второй мировой как дурни с писаной торбой. победили? - победили! молодцы. всё на этом. а сидеть с голым задом и пускать сопли по поводу "наши предки рим спасли" ну такое себе.
Ваша тема же насколько помню бросать живых мышек в топку и наблюдать за этим, испытывая наслаждение. Поговорим об этом?
забавная штука - ошибка восприятия. совковое старьё, по недоразумению полагающее что оно "человек", с головой загаженной догмами и "историей", полагает что с ним станут разговаривать кто-либо кроме таких же как оно само.
ACROS: ВЫСШИЙ разум- который создал и следит за миропорядком на планете Земля. И все эти засухи и наводнения, землетрясения - это го действия по регулированию некоего баланса, одному ему ведомому, на Земле.
а между тем эти штуки прогнозируемы имеют причины и следствия, могут быть использованы с выгодой....но у нас высший разум, герб и национальная идентичность.
анекдот ужас //детская площадка. Сидит мальчик, курит сигарету и пьет водку. Мимо проходит тетка, делает квадратные глаза и с ужасом спрашивает: - Мальчик... А ты почему не в школе? - А где ты, тетка, видела, чтобы пятилетний ребенок в школу ходил?//
Патриот России, нужно смело добавить. Уедет, может подпишет контракт, как мой племяш и пойдет воевать. Я все же не патриот, воевать за хотелки Токаева, если тот решит напасть на чужую страну, все же не стану..
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