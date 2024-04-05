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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20624
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.04.24 - 23:32
#4966
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Цитата:
Карачун:
не все носятся с этой победой во второй мировой как дурни с писаной торбой. победили? - победили! молодцы. всё на этом. а сидеть с голым задом и пускать сопли по поводу "наши предки рим спасли" ну такое себе.


Ваша тема же насколько помню бросать живых мышек в топку и наблюдать за этим, испытывая наслаждение.
Поговорим об этом?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20624
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.04.24 - 23:35
#4967
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Вообще интересно.
Вот два выше на форуме.
Их ночью выпускают на часок, ну и утром на часок.
В туалет что ли.

[Исправлено: alex_60, 06.04.2024 - 00:41]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
533
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.04.24 - 07:43
#4968
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забавная штука - ошибка восприятия.
совковое старьё, по недоразумению полагающее что оно "человек", с головой загаженной догмами и "историей", полагает что с ним станут разговаривать кто-либо кроме таких же как оно само.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
533
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.04.24 - 08:21
#4969
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Цитата:
ACROS: ВЫСШИЙ разум- который создал и следит за миропорядком на планете Земля. И все эти засухи и наводнения, землетрясения - это го действия по регулированию некоего баланса, одному ему ведомому, на Земле.
а между тем эти штуки прогнозируемы имеют причины и следствия, могут быть использованы с выгодой....но у нас высший разум, герб и национальная идентичность.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14385
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.04.24 - 12:29
#4970
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Все пацаны. Ставрополь. Я удыты уезжаю. Друзья зовут. Говорят виталь ты только придёшь, тебя на работу возьмут. Абайку туда не возьмут.
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
26.02.17
Сообщений:
2043
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.04.24 - 12:35
#4971
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Цитата:
111:
Ну и депутаты госдумы России выпустили фильм

Вот прям ждал, когда ты это сюда вывалишь
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
26.02.17
Сообщений:
2043
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.04.24 - 12:36
#4972
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Цитата:
111:
Ну и депутаты госдумы России

Перечисли пофамильно
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37514
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.04.24 - 12:49
#4973
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Цитата:
Vit:
Все пацаны. Ставрополь. Я удыты уезжаю. Друзья зову

Как буд то на каторгу, так говоришь.
Дети надеюсь с тобой?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37514
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.04.24 - 15:19
#4974
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Конечно, уж есть опровержение, но как говорится, удавка закинута нам казахам на голову от пропагандистов, кто хочет удавить украинский народ..




[Исправлено: 111, 06.04.2024 - 16:19]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20624
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.04.24 - 15:29
#4975
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анекдот ужас
//детская площадка.
Сидит мальчик, курит сигарету и пьет водку.
Мимо проходит тетка, делает квадратные глаза и с ужасом спрашивает:
- Мальчик... А ты почему не в школе?
- А где ты, тетка, видела, чтобы пятилетний ребенок в школу ходил?//
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22917
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.04.24 - 19:10
#4976
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Цитата:
Vit:
Все пацаны. Ставрополь. Я удыты уезжаю. Друзья зовут. Говорят виталь ты только придёшь, тебя на работу возьмут. Абайку туда не возьмут.

Патриот Виталя уезжает, а не патриот оцифрованный остаётся. :lol:

Цитата:
111:
нам казахам

Ты русский :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37514
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.04.24 - 19:26
#4977
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Цитата:
maxsaf:
Патриот Виталя

Патриот России, нужно смело добавить.
Уедет, может подпишет контракт, как мой племяш и пойдет воевать.
Я все же не патриот, воевать за хотелки Токаева, если тот решит напасть на чужую страну, все же не стану..
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