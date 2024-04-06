Отправлено: - 19:14

ACROS:

Много чего: - например,- о ОФИЦИАЛЬНОМ запрете на изучении русского языка в начальных классах и почему то именно со второго класса: - в первом классе можно, а вот со второго класса нельзя.

Цитата:За это есть кому переживать, на более высоком уровне. Там разберутся.