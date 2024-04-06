Отправлено: - 18:07

EvilWizard:

можно вопросы там поднимать

Цитата:Это для лохов, для блезира так сказать: - в Казахстане - суперпрезидентская вертикаль власти- о какой петиции или что то подобного можно говорить, когда у нас ВСЁ и ВСЯ всегда обращаются или аппелируют, как правило к президенту, не веря в другие властные институты.Это создано АП для изучения общественного мнения- что на данный момент волнуют пипл.