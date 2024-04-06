Re: Сайт для подачи онлайн-петиций заработал в Казахстане. Как...

Отправлено: - 16:19

И что в остатке?

Какие можно вопросы там поднимать путём петиций и прочее?



Список прочитал, чего нельзя, и ни одного варианта не осталось - а что тогда можно? В общем и целом, абсолютно ненужный и бесполезный проект.