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О реальной угрозе затопления прибрежных территорий Костаная сообщили власти
О реальной угрозе затопления прибрежных территорий Костаная сообщили власти
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Я робот(Пользователи)
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- 48928
О реальной угрозе затопления прибрежных территорий Костаная сообщили власти
Отправлено: 06.04.24 - 06:54
Как сообщили журналистам в оперативном противопаводковом штабе Костаная, за последние 2 дня на два водохранилища поступило около 1 млрд кубометров. Такого объема, по наблюдениям специалистов не наблюдалось с 1980 года.
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Re: О реальной угрозе затопления прибрежных территорий Костаная...
Отправлено: 06.04.24 - 06:54
Природа берет свое, нужно радоваться, наш ТОБОЛ очистится, смоет всю накопившуюся грязь и прочее, память у людей короткая, как будто в первый раз Тобол разливается, лучше пусть подумают как будут модернизировать Каратомар, Верхнетобольское водохранилища, так как они уже не новые, строил их могучий СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК,а кто сейчас будет их модернизировать? Есть специалисты, квалифицированные рабочие, техника, деньги наконец? Или китайцы помогут? Вот в чем вопрос, как смена Герба "поможет" в этом вопросе?
Re: О реальной угрозе затопления прибрежных территорий Костаная...
Отправлено: 06.04.24 - 08:14
Цитата:
Хоть и бывший коммунист, так сказать - атеист-но, всё чаще посещает мысль что есть на свете некий - ВЫСШИЙ разум- который создал и следит за миропорядком на планете Земля. И все эти засухи и наводнения, землетрясения - это го действия по регулированию некоего баланса, одному ему ведомому, на Земле.
А, так - наводнение завтра-послезавтра пройдёт, но зато природа, реки, озёра, водоёмы получат подпитку- насчёт будущего урожая не знаю, но сено должно быть однозначно. Ну и власть - ей это урок- должна в конце концов научиться работать на опережение, и на аналитику- если только перестанет - ВОРОВАТЬ и к власти придут- ГОСУДАРСТВЕННИКИ.
ОГПУ:
Природа берет свое,
Природа берет свое,
Хоть и бывший коммунист, так сказать - атеист-но, всё чаще посещает мысль что есть на свете некий - ВЫСШИЙ разум- который создал и следит за миропорядком на планете Земля. И все эти засухи и наводнения, землетрясения - это го действия по регулированию некоего баланса, одному ему ведомому, на Земле.
А, так - наводнение завтра-послезавтра пройдёт, но зато природа, реки, озёра, водоёмы получат подпитку- насчёт будущего урожая не знаю, но сено должно быть однозначно. Ну и власть - ей это урок- должна в конце концов научиться работать на опережение, и на аналитику- если только перестанет - ВОРОВАТЬ и к власти придут- ГОСУДАРСТВЕННИКИ.
О реальной угрозе затопления прибрежных территорий Костаная сообщили власти
Отправлено: 06.04.24 - 08:57
ГОСУДАРСТВЕННИКОВ давно нет, одни бизнесмены и болашак
[Исправлено: ОГПУ, 06.04.2024 - 10:09]
[Исправлено: ОГПУ, 06.04.2024 - 10:09]
Re: О реальной угрозе затопления прибрежных территорий Костаная...
Отправлено: 06.04.24 - 09:24
Цитата:
Кто о чём а в..вый о бане! Цитата:
Тут я с вами согласна...Тобол раньше разливался всегда..в Затоболовек так затапливало что вода доходил до улицы Ленина
ОГПУ:
как будут модернизировать Каратомар, Верхнетобольское водохранилища, так как они уже не новые, строил их могучий СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК,а кто сейчас будет их модернизировать? Есть специалисты, квалифицированные рабочие, техника, деньги наконец?
как будут модернизировать Каратомар, Верхнетобольское водохранилища, так как они уже не новые, строил их могучий СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК,а кто сейчас будет их модернизировать? Есть специалисты, квалифицированные рабочие, техника, деньги наконец?
Кто о чём а в..вый о бане! Цитата:
ОГПУ:
Природа берет свое, нужно радоваться, наш ТОБОЛ очистится, смоет всю накопившуюся грязь и прочее, память у людей короткая, как будто в первый раз Тобол разливается,
Природа берет свое, нужно радоваться, наш ТОБОЛ очистится, смоет всю накопившуюся грязь и прочее, память у людей короткая, как будто в первый раз Тобол разливается,
Тут я с вами согласна...Тобол раньше разливался всегда..в Затоболовек так затапливало что вода доходил до улицы Ленина
Re: О реальной угрозе затопления прибрежных территорий Костаная...
Отправлено: 06.04.24 - 09:26
Цитата:
Путину жалобу напиши...как мой старый выживший из ума сосед
ОГПУ:
ГОСУДАРСТВЕННИКОВ давно нет, одни бизнесмены и болашак
ГОСУДАРСТВЕННИКОВ давно нет, одни бизнесмены и болашак
Путину жалобу напиши...как мой старый выживший из ума сосед
Re: О реальной угрозе затопления прибрежных территорий Костаная...
Отправлено: 06.04.24 - 09:35
В российском городе Орск прорвало дамбу, из зоны затопления эвакуируют людей. В зону затопления могут попасть около 4 тысяч частных жилых домов.Причиной прорыва стало то, что плотину "не успели засыпать" перед резким подъемом воды. Ранее в Оренбургской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Он подтопил 1825 жилых домов в 95 населенных пунктах, более 3 тысяч местных жителей были эвакуированы. Теперь эта вода идёт к нам...Мой родственники звонили и сообщили о том какой ужас твориться и власти ноль внимания...
Вот где настоящее раздолбайство!
Вот где настоящее раздолбайство!
Re: О реальной угрозе затопления прибрежных территорий Костаная...
Отправлено: 06.04.24 - 11:44
Цитата:
У правящих партии авторитарных режимов власти, почерк един: - что у "Единой России"- что и у "Нур..", пардон у "Аманата".
ПолиграфЪ Боярышников:
какой ужас твориться и власти ноль внимания...
какой ужас твориться и власти ноль внимания...
У правящих партии авторитарных режимов власти, почерк един: - что у "Единой России"- что и у "Нур..", пардон у "Аманата".
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20623
О реальной угрозе затопления прибрежных территорий Костаная сообщили власти
Отправлено: 06.04.24 - 12:17
Цитата:
Поговорка известная есть.
"кто о чем а вшивый о бане"
(с)
Причем один тот же текст в нескольких ветках.
Речь едет в статье о затопления города Костанай.
[Исправлено: alex_60, 06.04.2024 - 13:22]
ПолиграфЪ Боярышников:
российском городе
российском городе
Поговорка известная есть.
"кто о чем а вшивый о бане"
(с)
Причем один тот же текст в нескольких ветках.
Речь едет в статье о затопления города Костанай.
[Исправлено: alex_60, 06.04.2024 - 13:22]
О реальной угрозе затопления прибрежных территорий Костаная сообщили власти
Отправлено: 06.04.24 - 12:56
Цитата:
При чем тут Президент соседней страны?
[Исправлено: ОГПУ, 06.04.2024 - 14:07]
ПолиграфЪ Боярышников:
При чем тут Президент соседней страны?
[Исправлено: ОГПУ, 06.04.2024 - 14:07]
р
(Пользователи)
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- 22.04.22
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- 1079
Re: О реальной угрозе затопления прибрежных территорий Костаная...
Отправлено: 06.04.24 - 13:52
Природная катастрофа, которая произошла в Казахстане из-за весенних паводков, стала самым крупным бедствием с середины прошлого века. Об этом заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев в ходе обращения к нации 6 апреля. «Произошла природная катастрофа, равной которой не было многие годы. Возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет», — говорится в тексте, опубликованном на официальном сайте президента. В настоящее время режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявили власти десяти регионов: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областей. Токаев подчеркнул, что ситуация тяжелая, но власти сделают все возможное, чтобы ликвидировать последствия стихийного бедствия; все пострадавшие от наводнения получат финансовую или иную необходимую помощь. Также он подверг критике действия чиновников. «Мы должны извлечь все уроки из этих масштабных паводков. Их немало, начиная от недостатков в организационных мерах предупреждения природных катаклизмов, дефицита кадров водников и заканчивая нашим пренебрежительным отношением к природе», — отметил президент Казахстана.
Re: О реальной угрозе затопления прибрежных территорий Костаная...
Отправлено: 06.04.24 - 14:15
Цитата:
Выходит Кумара и его коллег, зря квалифицировали как - профнепригодного, якобы "..неполное служебное соответствие...", или Президент и себе и Премьеру алиби готовит?
Ведь впереди самое тяжелое: - компенсировать людям жильё, имущество, скот.
Все захотят именно НОВОЕ жильё; за компенсацию саманных и камышитовых домов они НИЧЕГО не купят - так детям на сникерс и на чупа-чупс, наверное.
родом из Шанхая2022:
природная катастрофа, равной которой не было многие годы
природная катастрофа, равной которой не было многие годы
Выходит Кумара и его коллег, зря квалифицировали как - профнепригодного, якобы "..неполное служебное соответствие...", или Президент и себе и Премьеру алиби готовит?
Ведь впереди самое тяжелое: - компенсировать людям жильё, имущество, скот.
Все захотят именно НОВОЕ жильё; за компенсацию саманных и камышитовых домов они НИЧЕГО не купят - так детям на сникерс и на чупа-чупс, наверное.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20623
О реальной угрозе затопления прибрежных территорий Костаная сообщили власти
Отправлено: 06.04.24 - 15:22
Цитата:
оно же его фанат, жалобы ему пишет..
но в данном случае да, непонятно при чем он,
какое отношение он имеет к затоплению города Костанай.
ОГПУ:
При чем тут Президент соседней страны?
При чем тут Президент соседней страны?
оно же его фанат, жалобы ему пишет..
но в данном случае да, непонятно при чем он,
какое отношение он имеет к затоплению города Костанай.
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