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≡ Режим ЧС ввели в Костанае и Костанайском районе местные власти
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48928
Режим ЧС ввели в Костанае и Костанайском районе местные власти
Отправлено: 06.04.24 - 09:56
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- Не надо ждать, пока вода придет во дворы, - отметил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Многие жители говорят, что такого не было, что у них топит только огороды, фундаменты. Но воды много - в два раза больше (а может еще больше)!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20623
Режим ЧС ввели в Костанае и Костанайском районе местные власти
Отправлено: 06.04.24 - 09:56
#1
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сегодня народу на набережной в центре
наверное будет не протолкнутся.
хотя вроде ее закрыли, как большой мост.
надо сьездить ,посмотреть.

[Исправлено: alex_60, 06.04.2024 - 10:58]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1778
Re: Режим ЧС ввели в Костанае и Костанайском районе местные...
Отправлено: 06.04.24 - 11:35
#2
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В российском городе Орск прорвало дамбу, из зоны затопления эвакуируют людей. В зону затопления могут попасть около 4 тысяч частных жилых домов.Причиной прорыва стало то, что плотину "не успели засыпать" перед резким подъемом воды. Ранее в Оренбургской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Он подтопил 1825 жилых домов в 95 населенных пунктах, более 3 тысяч местных жителей были эвакуированы. Теперь эта вода идёт к нам...Мой родственники звонили и сообщили о том какой ужас твориться и власти ноль внимания...
Вот где настоящее раздолбайство! Или же это диверсия...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6152
Re: Режим ЧС ввели в Костанае и Костанайском районе местные...
Отправлено: 06.04.24 - 11:48
#3
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Цитата://завезено около 2 тонн песка.//

Судя по грузоподьёмности или "Газоном" (Газ-51) завезли или на трофейном "Студебеккере", наверное.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6152
Re: Режим ЧС ввели в Костанае и Костанайском районе местные...
Отправлено: 06.04.24 - 11:51
#4
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Цитата:
alex_60:
надо сьездить ,посмотреть.


Фотки скиньте, для нас , для деревенских: - как бы для истории, когда ещё такое будет.Потом сидя у костра, скажите, своим правнукам: - "...да было, время, не то что...."
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6824
Re: Режим ЧС ввели в Костанае и Костанайском районе местные...
Отправлено: 06.04.24 - 12:08
#5
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Вместе с акимом Костанайской области Кумаром Аксакаловым и прибывшим в Костанай министром по ЧС Чингизом Ариновым
Вот было бы забавно, если навстречу высокому начальству вышли группа товарищей и попросили построить колесо обозрение.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37512
Re: Режим ЧС ввели в Костанае и Костанайском районе местные...
Отправлено: 06.04.24 - 13:20
#6
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Люди негодуют, нечего снять как в Актобе на сотовый.
Никто не ожидал, что тут будет так мало топить!
Эх блин..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37512
Re: Режим ЧС ввели в Костанае и Костанайском районе местные...
Отправлено: 06.04.24 - 13:24
#7
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На пару несчастных домиков , которые топят, у нас до тысячи зевак с телефонами хорошего разрешения, о, посмотрите как круто, мы тоже как и все..
И снимают как обезьян в зоопарке..
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1274
Режим ЧС ввели в Костанае и Костанайском районе местные власти
Отправлено: 06.04.24 - 15:26
#8
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