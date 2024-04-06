Re: Режим ЧС ввели в Костанае и Костанайском районе местные...

Отправлено: - 11:35

В российском городе Орск прорвало дамбу, из зоны затопления эвакуируют людей. В зону затопления могут попасть около 4 тысяч частных жилых домов.Причиной прорыва стало то, что плотину "не успели засыпать" перед резким подъемом воды. Ранее в Оренбургской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Он подтопил 1825 жилых домов в 95 населенных пунктах, более 3 тысяч местных жителей были эвакуированы. Теперь эта вода идёт к нам...Мой родственники звонили и сообщили о том какой ужас твориться и власти ноль внимания...

Вот где настоящее раздолбайство! Или же это диверсия...