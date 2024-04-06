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Николай ВОРОНИН: "Муравей умнее?"
Николай ВОРОНИН: "Муравей умнее?"
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48928
Николай ВОРОНИН: "Муравей умнее?"
Отправлено: 06.04.24 - 12:04
Известно, что муравьи никогда не устроят свой муравейник в местах, которые затапливаются весенним половодьем. Что, муравей с маленьким по размеру мозгом умнее человека? Ведь людей никто насильно не заставлял селиться на берегу реки.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6824
Re: Николай ВОРОНИН: "Муравей умнее?"
Отправлено: 06.04.24 - 12:04
Известно, что муравьи никогда не устроят свой муравейник в местах,
И то правда. Долго я дом выбирал для житья,по парковой чуть не купил,старожилы вспоминали как их затопило много лет назад. На мжк по летним вечерам запах от накопителя шел,болотный. Купил на окрайне,далековато конечно,но с крыши город как на ладоне
И то правда. Долго я дом выбирал для житья,по парковой чуть не купил,старожилы вспоминали как их затопило много лет назад. На мжк по летним вечерам запах от накопителя шел,болотный. Купил на окрайне,далековато конечно,но с крыши город как на ладоне
E
(Пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 7
Re: Николай ВОРОНИН: "Муравей умнее?"
Отправлено: 06.04.24 - 12:14
Комментарий удален модератором.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 9802
Re: Николай ВОРОНИН: "Муравей умнее?"
Отправлено: 06.04.24 - 12:22
Начал с умных муравьев,закончил мараторием на проверки бизнеса ,странно что про СССР ничего не вставил.
Николай ВОРОНИН: "Муравей умнее?"
Отправлено: 06.04.24 - 12:53
Цитата:
Да да, люди тупые, заселили Алмату, Жапонию, поселились в районе Лос Анжелеса, живут в Армении , в Тайланде, где океан смывает их и тд?
Те же россияне, которые сейчас тонут..
А вот наш журналист один умный такой, и где же он раньше то был, почему им не открыл свой секрет?
[Исправлено: 111, 06.04.2024 - 13:54]
Ведь людей никто насильно не заставлял селиться на берегу реки.
Да да, люди тупые, заселили Алмату, Жапонию, поселились в районе Лос Анжелеса, живут в Армении , в Тайланде, где океан смывает их и тд?
Те же россияне, которые сейчас тонут..
А вот наш журналист один умный такой, и где же он раньше то был, почему им не открыл свой секрет?
[Исправлено: 111, 06.04.2024 - 13:54]
Re: Николай ВОРОНИН: "Муравей умнее?"
Отправлено: 06.04.24 - 12:58
Цитата:
Да, люди животные, вопрос философии.
Что они творят?
Да, убивают друг друга за место под солнцем.
Что они пишут?
Да, они пишут какие то безумные статьи..
Потому что они животные..
Неплохо.
На склоне лет, это нам наконец понять, такую небольшую истину..
Не помню, кто из великих сказал, что человек - это такое же животное, только наделённое разумом. Видимо, великие тоже ошибаются. Посмотришь, что творят
Да, люди животные, вопрос философии.
Что они творят?
Да, убивают друг друга за место под солнцем.
Что они пишут?
Да, они пишут какие то безумные статьи..
Потому что они животные..
Неплохо.
На склоне лет, это нам наконец понять, такую небольшую истину..
Re: Николай ВОРОНИН: "Муравей умнее?"
Отправлено: 06.04.24 - 13:03
Цитата:
Да, будем действовать по законам Шариата.
Будем просто продавать нефть, отрубать руки и головы, продавать как афганские братья наркоту и убивать друг друга.
Ничего, интернета, сотки, айфоны, боинги, тойоты и мерседесы нам не нужны, а то станем все однополыми геями и лесбиянками, и вообще давайте как в старое доброе время кочевать с копьями и накидками из пушнины..
Тов. Воронин надеюсь сам покажет нам это на собственном примере?
Если мы будем следовать всем глупостям Запада, то неизвестно, куда придём. Тогда и у нас появятся сообщества по защите однополых браков, «переименуют» отец и мать
Да, будем действовать по законам Шариата.
Будем просто продавать нефть, отрубать руки и головы, продавать как афганские братья наркоту и убивать друг друга.
Ничего, интернета, сотки, айфоны, боинги, тойоты и мерседесы нам не нужны, а то станем все однополыми геями и лесбиянками, и вообще давайте как в старое доброе время кочевать с копьями и накидками из пушнины..
Тов. Воронин надеюсь сам покажет нам это на собственном примере?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6151
Re: Николай ВОРОНИН: "Муравей умнее?"
Отправлено: 06.04.24 - 13:12
Цитата://бизнес начал травить массово людей и гореть//
Тут у автора ПЕРЕБОР: - как понять МАССОВО- любой хозяин, будь то кафе или магазинчик в первую очередь думает что бы у него была высокая ПРОХОДИМОСТЬ и для этого он старается - и вкусно и качественно готовить и разнообразить ассортимент и по возможности по дешевле продавать товары для ускоренного оборота денег. Есть среди них, наверное, и те кто хочет заработать и быстро и дешево и обмануть клиентов - не без этого- это такие же люди как и мы, но не МАССОВО же.
Тут у автора ПЕРЕБОР: - как понять МАССОВО- любой хозяин, будь то кафе или магазинчик в первую очередь думает что бы у него была высокая ПРОХОДИМОСТЬ и для этого он старается - и вкусно и качественно готовить и разнообразить ассортимент и по возможности по дешевле продавать товары для ускоренного оборота денег. Есть среди них, наверное, и те кто хочет заработать и быстро и дешево и обмануть клиентов - не без этого- это такие же люди как и мы, но не МАССОВО же.
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