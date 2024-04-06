Отправлено: - 12:58

Не помню, кто из великих сказал, что человек - это такое же животное, только наделённое разумом. Видимо, великие тоже ошибаются. Посмотришь, что творят

Цитата:Да, люди животные, вопрос философии.Что они творят?Да, убивают друг друга за место под солнцем.Что они пишут?Да, они пишут какие то безумные статьи..Потому что они животные..Неплохо.На склоне лет, это нам наконец понять, такую небольшую истину..