Отправлено: - 12:23

Vit:

Ах как убийце предоставляют себя обравдать

Цитата:А что должно было бы быть? Заткнуть его и слова не дать сказать?Это же его право, что и как говорить, как пытаться себя защищать: другое дело, во что в итоге поверит суд, а во что нет. Ни из одного ролика, ни из одной прямой трансляции этого судебного процесса, которые смотрел, лично вот я не увидел, что там суд что-то пытается сделать "не то": просто ведёт процесс. Даже наоборот, под 100% отказывает в удовлетворении ходатайств защиты, и под столько же, наоборот, удовлетворяет просьбы обвинения. Ну и отметил бы необычную напористость прокурорши, они часто в виде аморфного безынициативного прокурорского тела присутствуют в процессах, а тут совершенно не так.