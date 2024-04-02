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Школьницу, которую избил сын акима, признали виновной в хулиганстве: ее маму оштрафовали
Школьницу, которую избил сын акима, признали виновной в хулиганстве: ее маму оштрафовали
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48927
Школьницу, которую избил сын акима, признали виновной в хулиганстве: ее маму оштрафовали
Отправлено: 02.04.24 - 19:29
Эльдар Нуруллин Корреспондент Конфликт детей в одной из школ Павлодара, произошедший в начале года, получил продолжение. На днях специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Павлодарской области оштрафовал маму пострадавшей девочки, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 22915
Re: Школьницу, которую избил сын акима, признали виновной в...
Отправлено: 02.04.24 - 19:29
Женщин, боровшихся за равенство - поздравляю. Теперь спрос будет одинаковый с обоих полов, без поблажек.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 26196
Re: Школьницу, которую избил сын акима, признали виновной в...
Отправлено: 02.04.24 - 21:00
Ну, не может, сын Акима, быть хулиганом...
Re: Школьницу, которую избил сын акима, признали виновной в...
Отправлено: 03.04.24 - 07:37
Реальный случай из интернета. Франция.
Сын арабского шейха знакомится на пляже с девушкой,романтика,секс,беременность. Когда девушка узнает что парень из богатой семьи решила попытаться судиться с ним на предмет изнасилования.
Решение суда: парень шел по пляжу, спотыкается об лежачую на песке девушку,падает на нее и случайно втыкается в нее. Признать парня не виновным,
Сын арабского шейха знакомится на пляже с девушкой,романтика,секс,беременность. Когда девушка узнает что парень из богатой семьи решила попытаться судиться с ним на предмет изнасилования.
Решение суда: парень шел по пляжу, спотыкается об лежачую на песке девушку,падает на нее и случайно втыкается в нее. Признать парня не виновным,
Re: Школьницу, которую избил сын акима, признали виновной в...
Отправлено: 03.04.24 - 08:08
Сейчас как раз идёт суд над экс-министром. Который убил свою жену. И судя по роликам суд пытается его сделать белым а погибшую виноватой.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6150
Re: Школьницу, которую избил сын акима, признали виновной в...
Отправлено: 03.04.24 - 08:44
Цитата:
Вы смотрите это НИЗКОПОТРЕБНОЕ явление- чужое ГРЯЗНОЕ бельё и наизнанку??
Раньше был в древности лозунг- "...хлеба и зрелищ..." для охлоса или как говорили патриции - для плебса.
Я лично не смотрю и слышать не о охота.
У меня куда более насущные и важные проблемы- и главная это- какой же будет герб ?
Не паводок, не предстоящая посевная, а именно ГЕРБ- именно от него зависит - как будем ДАЛЬШЕ жить.
И не только я об этом денно и ношно думаю, оказывается и депутат Абиль убедительно топит об этой необходимости во всех соц.сетях.
Vit:
суд над экс-министром.
суд над экс-министром.
Вы смотрите это НИЗКОПОТРЕБНОЕ явление- чужое ГРЯЗНОЕ бельё и наизнанку??
Раньше был в древности лозунг- "...хлеба и зрелищ..." для охлоса или как говорили патриции - для плебса.
Я лично не смотрю и слышать не о охота.
У меня куда более насущные и важные проблемы- и главная это- какой же будет герб ?
Не паводок, не предстоящая посевная, а именно ГЕРБ- именно от него зависит - как будем ДАЛЬШЕ жить.
И не только я об этом денно и ношно думаю, оказывается и депутат Абиль убедительно топит об этой необходимости во всех соц.сетях.
Школьницу, которую избил сын акима, признали виновной в хулиганстве: ее маму оштрафовали
Отправлено: 03.04.24 - 09:39
Цитата:
ACROS:В тик-токе короткие ролики выскакивают про этот суд. Ну и как бы не взначай смотрю. Полностью весь суд Не-а, я не выдержу тягомотину такую.
Re: Школьницу, которую избил сын акима, признали виновной в...
Отправлено: 04.04.24 - 04:48
Про суд над экс-министром.Я тоже задавался этим вопросом, ведь каждый день что-нибудь подобное происходит, почему этих должны,подобно сериалу подробно ежедневно для народа на главных каналах в новостях. Видимо ,хотят показать,мол смотрите пипл,для нас нет старого Казахстана,для нас все одинаковы. А так ничего необычного нет
E
(Пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 4
Re: Школьницу, которую избил сын акима, признали виновной в...
Отправлено: 04.04.24 - 12:26
Цитата:
Прям таки суд пытается или защита подсудимого пытается это сделать? Вроде там суд ничего не пытается, а ведёт просто процесс, решение будут принимать присяжные же, и причём тогда тут суд?
Vit:
суд пытается его сделать белым а погибшую виноватой
суд пытается его сделать белым а погибшую виноватой
Прям таки суд пытается или защита подсудимого пытается это сделать? Вроде там суд ничего не пытается, а ведёт просто процесс, решение будут принимать присяжные же, и причём тогда тут суд?
(Пользователи)
- Регистрация:
- 18.02.19
- Сообщений:
- 18
Re: Школьницу, которую избил сын акима, признали виновной в...
Отправлено: 05.04.24 - 23:28
То есть, если меня пошлют, я фэйс сломаю , и я белый и пушистый!
Re: Школьницу, которую избил сын акима, признали виновной в...
Отправлено: 06.04.24 - 10:48
Цитата:
Ха, ха. Вы видимо?. Ну ладно. Ах как убийце предоставляют себя обравдать. Пару роликов какой он проведник а вокруг плохие. Он за яйца бога схватил.
EvilWizard:
Прям таки суд пытается или защита подсудимого пытается это сделать?
Прям таки суд пытается или защита подсудимого пытается это сделать?
Ха, ха. Вы видимо?. Ну ладно. Ах как убийце предоставляют себя обравдать. Пару роликов какой он проведник а вокруг плохие. Он за яйца бога схватил.
Школьницу, которую избил сын акима, признали виновной в хулиганстве: ее маму оштрафовали
Отправлено: 06.04.24 - 10:54
Цитата:
raem:Нет. Не все так просто. Ваш вопрос был реторический. И ответ тоже)
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