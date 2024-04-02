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Vit:

суд над экс-министром.

Цитата:Вы смотрите это НИЗКОПОТРЕБНОЕ явление- чужое ГРЯЗНОЕ бельё и наизнанку??Раньше был в древности лозунг- "...хлеба и зрелищ..." для охлоса или как говорили патриции - для плебса.Я лично не смотрю и слышать не о охота.У меня куда более насущные и важные проблемы- и главная это- какой же будет герб ?Не паводок, не предстоящая посевная, а именно ГЕРБ- именно от него зависит - как будем ДАЛЬШЕ жить.И не только я об этом денно и ношно думаю, оказывается и депутат Абиль убедительно топит об этой необходимости во всех соц.сетях.