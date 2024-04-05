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≡ «Можем лишиться водохранилищ» - Тобол-Торгайская бассейновая инспекция о том, зачем увеличили сброс воды
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48927
«Можем лишиться водохранилищ» - Тобол-Торгайская бассейновая инспекция о том, зачем увеличили сброс воды
Отправлено: 05.04.24 - 17:30
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Дефицита воды летом не будет - объём, который сбрасывается сейчас, восстановится талыми водами. Об этом «НГ» рассказал руководитель отдела государственного контроля Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Сергей МУКАШЕВ. А вот что будет, если не сбросить воду?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14384
«Можем лишиться водохранилищ» - Тобол-Торгайская бассейновая инспекция о том, зачем увеличили сброс воды
Отправлено: 06.04.24 - 10:27
#15
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Цитата:
ACROS: ты не не шпана и это НЕПРИЛИЧНО.
Я почему то сразу обратил внимание на штаны. Почему Незнаю. Я даже стараюсь под машину красиво выглядить. Рем одежда должна даже на мне выглядить без всяких комувляжей. И есть для рыбалки и есть для ремонта. Есть для интервью. А есть для девчонок.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6150
Re: «Можем лишиться водохранилищ» - Тобол-Торгайская бассейновая...
Отправлено: 06.04.24 - 10:29
#16
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Цитата:
alex_60:
собирается досидеть до 29 года наверное.


У меня тоже складывается такое впечатление: - человек МАХНУЛ рукой- мне что больше всех надо ?? Досижу как нибудь до 29 года - нефти и газа хватит что бы не умерли с голоду. Отсюда и эти зарубежные поездки во время ЧП и отвлекающие спектакли с судом над Бишимбаевыми, гербами, нац.одеждами: - завтра охлосу ещё что нибудь вбросят для духовной пищи, так сказать.

Я понимаю так, и в мозгу у меня это сидит, по крайней мере так делали первые секретари райкомом партии при ЧП природного характера: - одевали сапоги и были НА МЕСТЕ трагедии вникая в суть и отдавая РАЗУМНЫЕ приказы, а не на постановочных встречах с приодетым народом с заранее разданым тестом вопроса в вылизанном до блеска спортзале.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6150
Re: «Можем лишиться водохранилищ» - Тобол-Торгайская бассейновая...
Отправлено: 06.04.24 - 11:33
#17
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Цитата:
Vit:
красиво выглядить


Всё правильно, молодец!!

На встречу с рабочими или в поле или в МТМ, всегда - бреюсь, духарюсь и одеваюсь по приличней и при разговоре втягиваю живот. Это вольно или невольно дисциплинирует механизаторов- они тоже стараются чище быть и в ремонтных одеждах и выглядеть подтянуто.
Не понимаю своих некоторых коллег - в растянутых на колнях трениках, недельной свежести футболке, небритые, дурно пахнущие, толком непричёсанные, на грязной машине, мат-перемат и речь несвязная - и это не только главы к/х, но и владельцы средненьких ТОО-шек.
Хозяева жизни с плохими манерами нуворишей с презрением к работягам:- хотя мать - бывшая техничка-телятница и отец- скотник-механизатор.
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