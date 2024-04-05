Отправлено: - 10:29

alex_60:

собирается досидеть до 29 года наверное.

Цитата:У меня тоже складывается такое впечатление: - человек МАХНУЛ рукой- мне что больше всех надо ?? Досижу как нибудь до 29 года - нефти и газа хватит что бы не умерли с голоду. Отсюда и эти зарубежные поездки во время ЧП и отвлекающие спектакли с судом над Бишимбаевыми, гербами, нац.одеждами: - завтра охлосу ещё что нибудь вбросят для духовной пищи, так сказать.Я понимаю так, и в мозгу у меня это сидит, по крайней мере так делали первые секретари райкомом партии при ЧП природного характера: - одевали сапоги и были НА МЕСТЕ трагедии вникая в суть и отдавая РАЗУМНЫЕ приказы, а не на постановочных встречах с приодетым народом с заранее разданым тестом вопроса в вылизанном до блеска спортзале.