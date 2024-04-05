Отправлено: - 20:16

ПолиграфЪ Боярышников:

А почему бы не провести реконструкцию малого моста и видоизменить водосдерживающее сооружение (дамбу) и тем самым поднять уровень воды и увеличить зеркало реки Тобол

Цитата:такой бред надо еще придумать.не всякому это доступно.