«Можем лишиться водохранилищ» - Тобол-Торгайская бассейновая инспекция о том, зачем увеличили сброс воды
Отправлено: 05.04.24 - 17:30
Дефицита воды летом не будет - объём, который сбрасывается сейчас, восстановится талыми водами. Об этом «НГ» рассказал руководитель отдела государственного контроля Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Сергей МУКАШЕВ. А вот что будет, если не сбросить воду? Читать новость
Всегда сброс делали по факту заполнения водохранилища на 100%. Последний раз подтопление было в 2000 году.После этого каждый год необоснованно весной сбрасывают воду с Каратомар.Результат - сегодня в водохранилище,практически нет рыбы, дно илистое. На турбазах экскаваторами пытаются сделать зону для купания.
ТаРо: Всегда сброс делали по факту заполнения водохранилища на 100%. Последний раз подтопление было в 2000 году.После этого каждый год необоснованно весной сбрасывают воду с Каратомар.Результат - сегодня в водохранилище,практически нет рыбы,
Вы профессор Университета Данди (Великобритания), эксперт по вопросам международного водного права ? ...а....угадала вы диванный эксперт,браконьер! халявной Казахстанской рыбы захотел..
Устройство плотин влекут за собой поднятие уровня дна. Как в пустынях ветер гоняет песок в виде дюн, так же и вода гоняет песок с донными отложениями. Плотины задерживают их и провоцируют подъем уровня дна с увеличением площади зеркала воды. Мы получаем мелководные реки, подтопление прибрежных земель и пр.
Наверное было заранее запланированное мероприятие, тем более - жертв то человеческих во время паводков не было. Или может, смею только предположить, что: - не связано ли это со страшной автомобильной аварией в Актобе с гражданином Узбекистана, когда Мирзиёев лично прислал военный борт за телом погибшего- родственник может его, поэтому и наш поехал выразить соболезнование- близкий сосед всё таки.
ACROS: Наверное было заранее запланированное мероприятие,
это понятно, что запланированное ранее. просто такое впечатление-что в стране вся роль власти заключается в тушении "пожаров", которых становится все больше, а развитие страны остановилось, все идет своим чередом-коррупция, воровство, посадки, и никто не собирается что либо менять. так и собирается досидеть до 29 года наверное.
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