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≡ Введут ли для школьников и студентов Казахстана форму в национальном стиле? Ответ министерств
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48927
Введут ли для школьников и студентов Казахстана форму в национальном стиле? Ответ министерств
Отправлено: 05.04.24 - 10:28
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Появится ли в казахстанских учебных заведениях новая форма в национальном стиле? На этот вопрос ответили в двух профильных министерствах. Напомним, ранее президент высказался о ношении одежды в национальном стиле в учебных заведениях и поддержал эту инициативу.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20621
Введут ли для школьников и студентов Казахстана форму в национальном стиле? Ответ министерств
Отправлено: 06.04.24 - 09:53
#15
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а гимн то уже поменяли?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14381
Введут ли для школьников и студентов Казахстана форму в национальном стиле? Ответ министерств
Отправлено: 06.04.24 - 10:05
#16
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Цитата:
alex_60: гимн то уже поменяли?
Не важно. Настоящий патриот должен знать гимн на трех языках международных. И пять измененых местных. И если ошибется. Пшёл вон чемодан..
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