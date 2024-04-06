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- Не надо ждать, пока вода придет во дворы, - отметил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Многие жители говорят, что такого не было, что у них топит только огороды, фундаменты. Но воды много - в два раза больше (а может еще больше)!