НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Режим ЧС ввели в Костанае и Костанайском районе местные власти
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48927
Режим ЧС ввели в Костанае и Костанайском районе местные власти
Отправлено: 06.04.24 - 09:56
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Не надо ждать, пока вода придет во дворы, - отметил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Многие жители говорят, что такого не было, что у них топит только огороды, фундаменты. Но воды много - в два раза больше (а может еще больше)!
Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20621
Режим ЧС ввели в Костанае и Костанайском районе местные власти
Отправлено: 06.04.24 - 09:56
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сегодня народу на набережной в центре
наверное будет не протолкнутся.
хотя вроде ее закрыли, как большой мост.
надо сьездить ,посмотреть.

[Исправлено: alex_60, 06.04.2024 - 10:58]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 47
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS