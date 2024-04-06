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≡ О реальной угрозе затопления прибрежных территорий Костаная сообщили власти
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48927
О реальной угрозе затопления прибрежных территорий Костаная сообщили власти
Отправлено: 06.04.24 - 06:54
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Как сообщили журналистам в оперативном противопаводковом штабе Костаная, за последние 2 дня на два водохранилища поступило около 1 млрд кубометров. Такого объема, по наблюдениям специалистов не наблюдалось с 1980 года.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
253
Re: О реальной угрозе затопления прибрежных территорий Костаная...
Отправлено: 06.04.24 - 06:54
#1
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Природа берет свое, нужно радоваться, наш ТОБОЛ очистится, смоет всю накопившуюся грязь и прочее, память у людей короткая, как будто в первый раз Тобол разливается, лучше пусть подумают как будут модернизировать Каратомар, Верхнетобольское водохранилища, так как они уже не новые, строил их могучий СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК,а кто сейчас будет их модернизировать? Есть специалисты, квалифицированные рабочие, техника, деньги наконец? Или китайцы помогут? Вот в чем вопрос, как смена Герба "поможет" в этом вопросе?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6143
Re: О реальной угрозе затопления прибрежных территорий Костаная...
Отправлено: 06.04.24 - 08:14
#2
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Цитата:
ОГПУ:
Природа берет свое,


Хоть и бывший коммунист, так сказать - атеист-но, всё чаще посещает мысль что есть на свете некий - ВЫСШИЙ разум- который создал и следит за миропорядком на планете Земля. И все эти засухи и наводнения, землетрясения - это го действия по регулированию некоего баланса, одному ему ведомому, на Земле.
А, так - наводнение завтра-послезавтра пройдёт, но зато природа, реки, озёра, водоёмы получат подпитку- насчёт будущего урожая не знаю, но сено должно быть однозначно. Ну и власть - ей это урок- должна в конце концов научиться работать на опережение, и на аналитику- если только перестанет - ВОРОВАТЬ и к власти придут- ГОСУДАРСТВЕННИКИ.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
253
О реальной угрозе затопления прибрежных территорий Костаная сообщили власти
Отправлено: 06.04.24 - 08:57
#3
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ГОСУДАРСТВЕННИКОВ давно нет, одни бизнесмены и болашак

[Исправлено: ОГПУ, 06.04.2024 - 10:09]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1777
Re: О реальной угрозе затопления прибрежных территорий Костаная...
Отправлено: 06.04.24 - 09:24
#4
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Цитата:
ОГПУ:
как будут модернизировать Каратомар, Верхнетобольское водохранилища, так как они уже не новые, строил их могучий СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК,а кто сейчас будет их модернизировать? Есть специалисты, квалифицированные рабочие, техника, деньги наконец?

Кто о чём а в..вый о бане! Цитата:
ОГПУ:
Природа берет свое, нужно радоваться, наш ТОБОЛ очистится, смоет всю накопившуюся грязь и прочее, память у людей короткая, как будто в первый раз Тобол разливается,

Тут я с вами согласна...Тобол раньше разливался всегда..в Затоболовек так затапливало что вода доходил до улицы Ленина
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1777
Re: О реальной угрозе затопления прибрежных территорий Костаная...
Отправлено: 06.04.24 - 09:26
#5
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Цитата:
ОГПУ:
ГОСУДАРСТВЕННИКОВ давно нет, одни бизнесмены и болашак

Путину жалобу напиши...как мой старый выживший из ума сосед
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1777
Re: О реальной угрозе затопления прибрежных территорий Костаная...
Отправлено: 06.04.24 - 09:35
#6
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В российском городе Орск прорвало дамбу, из зоны затопления эвакуируют людей. В зону затопления могут попасть около 4 тысяч частных жилых домов.Причиной прорыва стало то, что плотину "не успели засыпать" перед резким подъемом воды. Ранее в Оренбургской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Он подтопил 1825 жилых домов в 95 населенных пунктах, более 3 тысяч местных жителей были эвакуированы. Теперь эта вода идёт к нам...Мой родственники звонили и сообщили о том какой ужас твориться и власти ноль внимания...

Вот где настоящее раздолбайство!
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