Отправлено: - 09:24

ОГПУ:

как будут модернизировать Каратомар, Верхнетобольское водохранилища, так как они уже не новые, строил их могучий СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК,а кто сейчас будет их модернизировать? Есть специалисты, квалифицированные рабочие, техника, деньги наконец?

ОГПУ:

Природа берет свое, нужно радоваться, наш ТОБОЛ очистится, смоет всю накопившуюся грязь и прочее, память у людей короткая, как будто в первый раз Тобол разливается,

Цитата:Кто о чём а в..вый о бане! Цитата:Тут я с вами согласна...Тобол раньше разливался всегда..в Затоболовек так затапливало что вода доходил до улицы Ленина