Отправлено: - 08:14

ОГПУ:

Природа берет свое,

Цитата:Хоть и бывший коммунист, так сказать - атеист-но, всё чаще посещает мысль что есть на свете некий - ВЫСШИЙ разум- который создал и следит за миропорядком на планете Земля. И все эти засухи и наводнения, землетрясения - это го действия по регулированию некоего баланса, одному ему ведомому, на Земле.А, так - наводнение завтра-послезавтра пройдёт, но зато природа, реки, озёра, водоёмы получат подпитку- насчёт будущего урожая не знаю, но сено должно быть однозначно. Ну и власть - ей это урок- должна в конце концов научиться работать на опережение, и на аналитику- если только перестанет - ВОРОВАТЬ и к власти придут- ГОСУДАРСТВЕННИКИ.