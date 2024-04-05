Skeptic: Если варвары не кинут в топку поляков и прибалтов.
А другие варвары ответят бурятами и дагестанцами Цитата:
Skeptic: Тогда, да, она продлится ещё немного...
Она уже длится 10 лет Ещё лет 15 отписано Цитата:
таноми52: И дураку ясно, что за чистый гуманизм никто не пойдёт умирать У каждой палки два конца!
А зачем вообще умирать за газовую трубу Тимченко?
Сколько бы людей пошло воевать если бы им прямо сказали
Так ребята У нас тут хох..украинцы не хотят за транзит газа платить Надо их наказать Отберем трубу котрая идёт по их территории и топ менеджеры Газпрома выпишут себе премии 1,5 млрд долларов А вы получите по 400 тыс рублей живыми и 5 млн мертвыми Как вам сделка?
Вагнер бы пошел,тем вообще плевать кого убивать за копейки Но а обычные мужики ? Мобилизованные, Оно им надо? Нет
Skeptic: СВО длится третий год. 8 лет длилась карательная экспедиция украинских нацистов против Донбасса. Разные это вещи.
Нет никакой карательной экспедиции С 2014 года идёт прокси война Украины и России Россия использует с 14 года наемников, ихтамнетов и чвк Первым стрелять начал агент гру стрелков со своим отрядом В 2022 году пришлось просто раскрыть карты и зайти открыто
Из сообщений сми /На этой неделе российские военные нанесли очень чувствительную серию ударов по энергетической инфраструктуре и военным объектам в тыловых районах Украины. Это сильно затрудняет снабжение фронта и истощает боевой потенциал бандеровского нацистского режима.
СМИ сообщают///Новые удары по объектам украинской энергетики нанесли ей существенный урон. "Герани" летели в Киевскую область, а потом "Калибры", "Кинжалы" и "Искандер" – уничтожали цели в районах Днепровской, Приднепровской, Среднеднепровской станций и подстанций Прометей и Павлоградская.
сми пишут//Правительство Украины запрещает говорить о попаданиях. Но чиновники не в силах молчать. "На каждую станцию прилетело восемь ракет. Причем точность ракет поражает. Сейчас просто прилетает метр в метр. Последствия колоссальные – выжженная земля, что называется", жалуется Дмитрий Сахарук, исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК. Впечатляет и результат попадания в крупнейшее газохранилище под Львовом. Минобороны подтвердило, что ВКС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины.
интересно сколько сейчас на форуме лиц женского пола. ну, таноми ,да. алиса иногда заглядывает по старой памяти. змея подколодная бывает с острыми комментариями. раньше какая то лиля была, да сплыла. все вроде. маловато. в старые то времена было немерено. конечно, если кто сейчас и заглянет, почитают этого, абайка95 и кошмарного эксперта и убегают ,свят ,свят. и они конечно правы. думают наверное в дурдом попали.
Пресс-служба посольства России в Казахстане объяснила отказ страны проводить парад в честь Дня Победы. Об этом говорится в комментарии «Ленте.ру»
Минобороны Казахстана 3 апреля заявило, что не планирует проведение в 2024 году военного парада, посвященного Дню защитника Отечества и Дню Победы 9 мая, в связи с экономией средств и решением других задач.
maxsaf: Минобороны Казахстана 3 апреля заявило, что не планирует проведение в 2024 году военного парада, посвященного Дню защитника Отечества и Дню Победы 9 мая, в связи с экономией средств и решением других задач.
// Казахстан в годы Великой Отечественной войны являлся частью СССР в статусе союзной республики (Казахская ССР), поэтому вступил в войну с момента вторжения армии нацистской Германии на территорию Советского Союза 22 июня 1941 года. В ряды Красной Армии было призвано 1 млн 200 тыс. казахстанцев в дополнение к 178 тысячам служивших в армии СССР. Более 600 тысяч из них погибло на фронтах войны. Воины Казахстана принимали участие во всех сражениях. Боевыми орденами и медалями СССР были награждены свыше ста тысяч воинов из Казахстана, более 500 человек удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них казахские девушки — пулемётчица М. Маметова и снайпер А. Молдагулова. 4 казахстанских военных летчика - Талгат Бигельдинов, Леонид Беда, Иван Павлов, Сергей Луганский дважды были удостоены звания Героя Советского Союза. В Московской битве, начавшейся в конце сентября 1941 года, особенно отличилась 316-я стрелковая дивизия под командованием генерала И. В. Панфилова, сформированная в Казахстане. 16 ноября рота панфиловской дивизии приняла бой, которому суждено было стать легендой Великой Отечественной войны. В этом бою 28 панфиловцев, возле разъезда Дубосеково, встали на пути немецкого танкового батальона и остановили его, выведя из строя 18 танков и множество пехоты, таким образом внеся незаменимый вклад в остановку врага по всему фронту. Подвиг двадцати восьми героев панфиловцев стал одним из ярчайших символов битвы за Москву, поворотной вехи в истории всей Второй мировой войны. Тысячи казахов приннимали активное участие в партизанском движении на территориях, оккупированных немецкими нацистами. 30 апреля 1945 года казахстанец лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и россиянин рядовой Григорий Булатов в числе первых прикрепили красный флаг Победы к зданию Рейхстага. Казахстан превратился в мощный арсенал фронта. Экономика республики была ориентирована на военные нужды. Более 700 тысяч казахстанцев были призваны в ряды трудовой армии и привлечены к работе на оборонных предприятиях. Казахстан занял ведущее место в производстве меди, свинца, висмута, молибдена, полиметаллов, необходимых для военной промышленности. Оборонные заводы Казахстана освоили выпуск новых образцов оружия, снарядов, мин и других видов продукции военного назначения. Сельское хозяйство Казахстана обеспечивало фронт и тыл продовольствием, промышленность — необходимым сырьём.//
не все носятся с этой победой во второй мировой как дурни с писаной торбой. победили? - победили! молодцы. всё на этом. а сидеть с голым задом и пускать сопли по поводу "наши предки рим спасли" ну такое себе.
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