Отправлено: - 14:33

Skeptic:

Россия - страна цивилизованная.

Skeptic:

А СВО скоро закончится

Skeptic:

Если варвары не кинут в топку поляков и прибалтов.

Skeptic:

Тогда, да, она продлится ещё немного...

таноми52:

И дураку ясно, что за чистый гуманизм никто не пойдёт умирать У каждой палки два конца!

Цитата:Тут все дружно заржалиЦитата:И начнется войнаЦитата:А другие варвары ответят бурятами и дагестанцамиЦитата:Она уже длится 10 летЕщё лет 15 отписаноЦитата:А зачем вообще умирать за газовую трубу Тимченко?Сколько бы людей пошло воевать если бы им прямо сказалиТак ребятаУ нас тут хох..украинцы не хотят за транзит газа платитьНадо их наказатьОтберем трубу котрая идёт по их территории и топ менеджеры Газпрома выпишут себе премии 1,5 млрд долларовА вы получите по 400 тыс рублей живыми и 5 млн мертвымиКак вам сделка?Вагнер бы пошел,тем вообще плевать кого убивать за копейкиНо а обычные мужики ? Мобилизованные, Оно им надо? НетНо их гонят на убой