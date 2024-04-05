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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3871
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.04.24 - 14:18
#4951
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Интервью правнука Льва Толстого французскому журналисту




[Исправлено: таноми52, 05.04.2024 - 14:19]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15545
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.04.24 - 14:33
#4952
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Цитата:
Skeptic:
Россия - страна цивилизованная.

Тут все дружно заржали
Цитата:
Skeptic:
А СВО скоро закончится

И начнется война
Цитата:
Skeptic:
Если варвары не кинут в топку поляков и прибалтов.

А другие варвары ответят бурятами и дагестанцами
Цитата:
Skeptic:
Тогда, да, она продлится ещё немного...

Она уже длится 10 лет
Ещё лет 15 отписано
Цитата:
таноми52:
И дураку ясно, что за чистый гуманизм никто не пойдёт умирать У каждой палки два конца!

А зачем вообще умирать за газовую трубу Тимченко?

Сколько бы людей пошло воевать если бы им прямо сказали

Так ребята
У нас тут хох..украинцы не хотят за транзит газа платить
Надо их наказать
Отберем трубу котрая идёт по их территории и топ менеджеры Газпрома выпишут себе премии 1,5 млрд долларов
А вы получите по 400 тыс рублей живыми и 5 млн мертвыми
Как вам сделка?

Вагнер бы пошел,тем вообще плевать кого убивать за копейки
Но а обычные мужики ? Мобилизованные, Оно им надо? Нет

Но их гонят на убой
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15545
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.04.24 - 14:35
#4953
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Цитата:
таноми52:
Интервью правнука Льва Толстого французскому журналисту

Ой с этим правнуком носятся

Он в первую очередь ПРОПАГАНДИСТ путина а потом уже правнук толстого
Толстой кстати был диссидентом под конец жизни,шел против власти и войну не одобрял а уж темболее шапкозакидательство

Он за такие выходки внука, палкой по хребту ему выписал бы
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1241
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.04.24 - 14:59
#4954
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Цитата:
abaika95:
Она уже длится 10 лет

СВО длится третий год.
8 лет длилась карательная экспедиция украинских нацистов против Донбасса.
Разные это вещи.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15545
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.04.24 - 15:25
#4955
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Цитата:
Skeptic:
СВО длится третий год. 8 лет длилась карательная экспедиция украинских нацистов против Донбасса. Разные это вещи.

Нет никакой карательной экспедиции
С 2014 года идёт прокси война Украины и России
Россия использует с 14 года наемников, ихтамнетов и чвк
Первым стрелять начал агент гру стрелков со своим отрядом
В 2022 году пришлось просто раскрыть карты и зайти открыто
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3324
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.04.24 - 16:45
#4956
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Цитата:
Skeptic:
8 лет длилась карательная экспедиция украинских нацистов против Донбасса.

вот сколько пропагандисткой мочи в твоей голове?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20617
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.04.24 - 19:08
#4957
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Из сообщений сми
/На этой неделе российские военные нанесли очень чувствительную серию ударов по энергетической инфраструктуре и военным объектам в тыловых районах Украины.
Это сильно затрудняет снабжение фронта и истощает боевой потенциал бандеровского нацистского режима.

//https://www.vesti.ru/article/3879949

[Исправлено: alex_60, 05.04.2024 - 20:10]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20617
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.04.24 - 19:11
#4958
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СМИ сообщают///Новые удары по объектам украинской энергетики нанесли ей существенный урон.
"Герани" летели в Киевскую область, а потом "Калибры", "Кинжалы" и "Искандер"
– уничтожали цели в районах Днепровской, Приднепровской, Среднеднепровской станций и подстанций Прометей и Павлоградская.

///https://www.vesti.ru/article/3879949
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20617
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.04.24 - 19:11
#4959
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сми пишут//Правительство Украины запрещает говорить о попаданиях.
Но чиновники не в силах молчать. "На каждую станцию прилетело восемь ракет. Причем точность ракет поражает. Сейчас просто прилетает метр в метр. Последствия колоссальные – выжженная земля, что называется", жалуется Дмитрий Сахарук, исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК. Впечатляет и результат попадания в крупнейшее газохранилище под Львовом. Минобороны подтвердило, что ВКС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины.

//https://www.vesti.ru/article/3879949
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20617
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.04.24 - 19:47
#4960
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интересно сколько сейчас на форуме лиц женского пола.
ну, таноми ,да.
алиса иногда заглядывает по старой памяти.
змея подколодная бывает с острыми комментариями.
раньше какая то лиля была, да сплыла.
все вроде.
маловато.
в старые то времена было немерено.
конечно, если кто сейчас и заглянет, почитают этого, абайка95 и кошмарного эксперта
и убегают ,свят ,свят.
и они конечно правы.
думают наверное в дурдом попали.

[Исправлено: alex_60, 05.04.2024 - 21:49]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22915
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.04.24 - 21:39
#4961
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Цитата:
Пресс-служба посольства России в Казахстане объяснила отказ страны проводить парад в честь Дня Победы. Об этом говорится в комментарии «Ленте.ру»

Минобороны Казахстана 3 апреля заявило, что не планирует проведение в 2024 году военного парада, посвященного Дню защитника Отечества и Дню Победы 9 мая, в связи с экономией средств и решением других задач.



Похоже, все деньги ушли на празднование Наурыза :lol:
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20617
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.04.24 - 22:10
#4962
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Цитата:
maxsaf:
Минобороны Казахстана 3 апреля заявило, что не планирует проведение в 2024 году военного парада, посвященного Дню защитника Отечества и Дню Победы 9 мая, в связи с экономией средств и решением других задач.


// Казахстан в годы Великой Отечественной войны являлся частью СССР
в статусе союзной республики (Казахская ССР),
поэтому вступил в войну с момента вторжения армии нацистской Германии
на территорию Советского Союза 22 июня 1941 года.
В ряды Красной Армии было призвано 1 млн 200 тыс. казахстанцев
в дополнение к 178 тысячам служивших в армии СССР.
Более 600 тысяч из них погибло на фронтах войны.
Воины Казахстана принимали участие во всех сражениях.
Боевыми орденами и медалями СССР были награждены свыше ста тысяч воинов из Казахстана,
более 500 человек удостоены звания Героя Советского Союза.
Среди них казахские девушки — пулемётчица М. Маметова и снайпер А. Молдагулова.
4 казахстанских военных летчика -
Талгат Бигельдинов, Леонид Беда, Иван Павлов, Сергей Луганский дважды были удостоены
звания Героя Советского Союза.
В Московской битве, начавшейся в конце сентября 1941 года, особенно отличилась 316-я стрелковая дивизия под командованием генерала И. В. Панфилова,
сформированная в Казахстане.
16 ноября рота панфиловской дивизии приняла бой,
которому суждено было стать легендой Великой Отечественной войны.
В этом бою 28 панфиловцев, возле разъезда Дубосеково,
встали на пути немецкого танкового батальона и остановили его,
выведя из строя 18 танков и множество пехоты,
таким образом внеся незаменимый вклад в остановку врага по всему фронту.
Подвиг двадцати восьми героев панфиловцев стал одним из ярчайших символов битвы за Москву,
поворотной вехи в истории всей Второй мировой войны.
Тысячи казахов приннимали активное участие в партизанском движении
на территориях, оккупированных немецкими нацистами.
30 апреля 1945 года казахстанец лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и
россиянин рядовой Григорий Булатов в числе первых прикрепили красный флаг Победы к зданию Рейхстага.
Казахстан превратился в мощный арсенал фронта.
Экономика республики была ориентирована на военные нужды.
Более 700 тысяч казахстанцев были призваны в ряды трудовой армии и
привлечены к работе на оборонных предприятиях.
Казахстан занял ведущее место в производстве меди, свинца, висмута,
молибдена, полиметаллов, необходимых для военной промышленности.
Оборонные заводы Казахстана освоили выпуск новых образцов оружия,
снарядов, мин и других видов продукции военного назначения.
Сельское хозяйство Казахстана обеспечивало фронт и тыл продовольствием,
промышленность — необходимым сырьём.//
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20617
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.04.24 - 22:39
#4963
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Цитата:
alex_60:
и решением других задач.


Герб.
Главное.сейчас. Для этой власти.
Парад в честь Памяти героев, погибших и ещё живых казахских воинов, участников великой Победы
для этой власти в их расписание не вписан.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
531
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.04.24 - 22:52
#4964
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не все носятся с этой победой во второй мировой как дурни с писаной торбой. победили? - победили! молодцы. всё на этом. а сидеть с голым задом и пускать сопли по поводу "наши предки рим спасли" ну такое себе.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1391
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.04.24 - 23:24
#4965
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