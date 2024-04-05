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Введут ли для школьников и студентов Казахстана форму в национальном стиле? Ответ министерств
Введут ли для школьников и студентов Казахстана форму в национальном стиле? Ответ министерств
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48925
Введут ли для школьников и студентов Казахстана форму в национальном стиле? Ответ министерств
Отправлено: 05.04.24 - 10:28
Появится ли в казахстанских учебных заведениях новая форма в национальном стиле? На этот вопрос ответили в двух профильных министерствах. Напомним, ранее президент высказался о ношении одежды в национальном стиле в учебных заведениях и поддержал эту инициативу.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1241
Re: Введут ли для школьников и студентов Казахстана форму в...
Отправлено: 05.04.24 - 10:28
Эта "важнейшая" тема из той же серии, что и замена герба.
Видать, совсем плохо у чиновников дела идут с управлением государством...
Что они ещё готовят подкинуть народу "важного" для отвлечения от реальных проблем?
Видать, совсем плохо у чиновников дела идут с управлением государством...
Что они ещё готовят подкинуть народу "важного" для отвлечения от реальных проблем?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37505
Re: Введут ли для школьников и студентов Казахстана форму в...
Отправлено: 05.04.24 - 14:29
Уж лучше бы хиджабы ввели..
Сразу чтоб..
Зачем ходить вокруг да около, через эту одежду?
Афганцы и таджики поддержали бы нас..
Сразу чтоб..
Зачем ходить вокруг да около, через эту одежду?
Афганцы и таджики поддержали бы нас..
Re: Введут ли для школьников и студентов Казахстана форму в...
Отправлено: 05.04.24 - 19:45
"Некоторые крупные компании и учебные заведения уже вводят практику ношения одежды в национальном стиле. Следует поддержать и расширить это правильное начинание. Это особенно важно сейчас"---Очень важно
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1075
Re: Введут ли для школьников и студентов Казахстана форму в...
Отправлено: 05.04.24 - 19:45
Цитата:
.....Ислам оскорблять не прилично побойся Всевышнего,а вот если милицейскую форму ввели обеими руками за.....
111:
Уж лучше бы хиджабы ввели.. Сразу чтоб.. Зачем ходить вокруг да около, через эту одежду? Афганцы и таджики поддержали бы нас..
Уж лучше бы хиджабы ввели.. Сразу чтоб.. Зачем ходить вокруг да около, через эту одежду? Афганцы и таджики поддержали бы нас..
.....Ислам оскорблять не прилично побойся Всевышнего,а вот если милицейскую форму ввели обеими руками за.....
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20617
Введут ли для школьников и студентов Казахстана форму в национальном стиле? Ответ министерств
Отправлено: 05.04.24 - 19:58
предлагаю чтобы президент тоже
ходил в национальной одежде.
в чапане и тюбетейке.
внутри страны, и при выездах за рубеж.
и бояться этого не надо.
например южно-африканское королевство Свазиленд на летней олимпиаде
вышло на парад открытия в набедренных повязках.
ходил в национальной одежде.
в чапане и тюбетейке.
внутри страны, и при выездах за рубеж.
и бояться этого не надо.
например южно-африканское королевство Свазиленд на летней олимпиаде
вышло на парад открытия в набедренных повязках.
Введут ли для школьников и студентов Казахстана форму в национальном стиле? Ответ министерств
Отправлено: 05.04.24 - 20:12
Цитата:
--Ага , и подъезжал не на мерсе , а на кустанайских тулпарах
alex_60:
предлагаю чтобы президент тоже ходил в национальной одежде. в чапане и тюбетейке.
предлагаю чтобы президент тоже ходил в национальной одежде. в чапане и тюбетейке.
--Ага , и подъезжал не на мерсе , а на кустанайских тулпарах
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15545
Re: Введут ли для школьников и студентов Казахстана форму в...
Отправлено: 05.04.24 - 20:54
Зашёл сейчас в магазин
Стоят парни в чапанах синих с орнаментом
сейчас весь интернет забит ими на продажу
Типа стильно
Не
Не красиво и не стильно
Тупо колхозный вид
Это как в России пытались моду ввести на косворотки и ватники
Все поржали но носить никто не стал
Только фрики и турбопатриоты
У нас стиль молодежи это американский городской стиль либо южно корейский с японским
Молодежь тащиться по их музыкантам и актерам поэтому летом в городе все цветные ходят и в разноцветных куртках
Смотрится интересно
А в чапанах,малахаях либо старики
Либо южане причем самые аульные южане
Городские стараются в костюмах тройках,в очочках прям не тургайцы а итальянцы))
Так что не приживется эта тема с нац одеждой у нас
И незачем воду баламутить
Стоят парни в чапанах синих с орнаментом
сейчас весь интернет забит ими на продажу
Типа стильно
Не
Не красиво и не стильно
Тупо колхозный вид
Это как в России пытались моду ввести на косворотки и ватники
Все поржали но носить никто не стал
Только фрики и турбопатриоты
У нас стиль молодежи это американский городской стиль либо южно корейский с японским
Молодежь тащиться по их музыкантам и актерам поэтому летом в городе все цветные ходят и в разноцветных куртках
Смотрится интересно
А в чапанах,малахаях либо старики
Либо южане причем самые аульные южане
Городские стараются в костюмах тройках,в очочках прям не тургайцы а итальянцы))
Так что не приживется эта тема с нац одеждой у нас
И незачем воду баламутить
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15545
Re: Введут ли для школьников и студентов Казахстана форму в...
Отправлено: 05.04.24 - 20:56
Цитата:
Кнбшников в первую очередь надо
Чтобы сразу все видели
О! Вот это самые патриотичные патриоты идут
Птенцы гнезда Токаева
А то после января нет доверия к КНБ у народа нету
5 колонна какая-то
Вот пусть делом докажут верность стране
Гога:
Некоторые крупные компании и учебные заведения уже вводят практику ношения одежды в национальном стиле. Следует поддержать и расширить это правильное начинание.
Некоторые крупные компании и учебные заведения уже вводят практику ношения одежды в национальном стиле. Следует поддержать и расширить это правильное начинание.
Кнбшников в первую очередь надо
Чтобы сразу все видели
О! Вот это самые патриотичные патриоты идут
Птенцы гнезда Токаева
А то после января нет доверия к КНБ у народа нету
5 колонна какая-то
Вот пусть делом докажут верность стране
Введут ли для школьников и студентов Казахстана форму в национальном стиле? Ответ министерств
Отправлено: 05.04.24 - 21:18
Цитата:
С чего вдруг? Ну убрали Масимова без объяснения причин, и чё, сразу тень на всё КНБ?
abaika95:
А то после января нет доверия к КНБ у народа нету
А то после января нет доверия к КНБ у народа нету
С чего вдруг? Ну убрали Масимова без объяснения причин, и чё, сразу тень на всё КНБ?
Введут ли для школьников и студентов Казахстана форму в национальном стиле? Ответ министерств
Отправлено: 05.04.24 - 21:32
Цитата:
Так с языком та же история, один в один
abaika95:
А в чапанах,малахаях либо старики Либо южане причем самые аульные южане Городские стараются в костюмах тройках,в очочках прям не тургайцы а итальянцы)) Так что не приживется эта тема с нац одеждой у нас И незачем воду баламутить
А в чапанах,малахаях либо старики Либо южане причем самые аульные южане Городские стараются в костюмах тройках,в очочках прям не тургайцы а итальянцы)) Так что не приживется эта тема с нац одеждой у нас И незачем воду баламутить
Так с языком та же история, один в один
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20617
Введут ли для школьников и студентов Казахстана форму в национальном стиле? Ответ министерств
Отправлено: 05.04.24 - 21:41
Цитата:
Так ты в Узбекистане живешь?
У нас то тут такое не увидишь.
abaika95:
Зашёл сейчас в магазин Стоят парни в чапанах
Зашёл сейчас в магазин Стоят парни в чапанах
Так ты в Узбекистане живешь?
У нас то тут такое не увидишь.
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