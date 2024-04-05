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«Можем лишиться водохранилищ» - Тобол-Торгайская бассейновая инспекция о том, зачем увеличили сброс воды
«Можем лишиться водохранилищ» - Тобол-Торгайская бассейновая инспекция о том, зачем увеличили сброс воды
N
Я робот(Пользователи)
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«Можем лишиться водохранилищ» - Тобол-Торгайская бассейновая инспекция о том, зачем увеличили сброс воды
Отправлено: 05.04.24 - 17:30
Дефицита воды летом не будет - объём, который сбрасывается сейчас, восстановится талыми водами. Об этом «НГ» рассказал руководитель отдела государственного контроля Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Сергей МУКАШЕВ. А вот что будет, если не сбросить воду?
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Т
(Полноправные пользователи)
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Re: «Можем лишиться водохранилищ» - Тобол-Торгайская бассейновая...
Отправлено: 05.04.24 - 17:30
Каждый год одно и тоже. Каратомарское водохранилище превратили в болото.Сейчас летом начнут ныть, что в Рудном нехватка питьевой воды.
Т
(Полноправные пользователи)
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- 30.06.16
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- 68
Re: «Можем лишиться водохранилищ» - Тобол-Торгайская бассейновая...
Отправлено: 05.04.24 - 17:40
Всегда сброс делали по факту заполнения водохранилища на 100%. Последний раз подтопление было в 2000 году.После этого каждый год необоснованно весной сбрасывают воду с Каратомар.Результат - сегодня в водохранилище,практически нет рыбы, дно илистое. На турбазах
экскаваторами пытаются сделать зону для купания.
экскаваторами пытаются сделать зону для купания.
Re: «Можем лишиться водохранилищ» - Тобол-Торгайская бассейновая...
Отправлено: 05.04.24 - 18:17
Цитата:
Вы профессор Университета Данди (Великобритания), эксперт по вопросам международного водного права ? ...а....угадала вы диванный эксперт,браконьер! халявной Казахстанской рыбы захотел..
ТаРо:
Всегда сброс делали по факту заполнения водохранилища на 100%. Последний раз подтопление было в 2000 году.После этого каждый год необоснованно весной сбрасывают воду с Каратомар.Результат - сегодня в водохранилище,практически нет рыбы,
Всегда сброс делали по факту заполнения водохранилища на 100%. Последний раз подтопление было в 2000 году.После этого каждый год необоснованно весной сбрасывают воду с Каратомар.Результат - сегодня в водохранилище,практически нет рыбы,
Вы профессор Университета Данди (Великобритания), эксперт по вопросам международного водного права ? ...а....угадала вы диванный эксперт,браконьер! халявной Казахстанской рыбы захотел..
(Полноправные пользователи)
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Re: «Можем лишиться водохранилищ» - Тобол-Торгайская бассейновая...
Отправлено: 05.04.24 - 19:35
---Помню , в начале 70х малый мост был полностью под водой .
Re: «Можем лишиться водохранилищ» - Тобол-Торгайская бассейновая...
Отправлено: 05.04.24 - 19:50
Цитата:
А почему бы не провести реконструкцию малого моста и видоизменить водосдерживающее сооружение (дамбу) и тем самым поднять уровень воды и увеличить зеркало реки Тобол
Мукашев прокомментировал вопрос о том, будут ли мост как-либо видоизменять, чтобы он удерживал воду, как дамба:
- Нет, Малый мост не является водосдерживающим сооружением.
Источник:
- Нет, Малый мост не является водосдерживающим сооружением.
Источник:
А почему бы не провести реконструкцию малого моста и видоизменить водосдерживающее сооружение (дамбу) и тем самым поднять уровень воды и увеличить зеркало реки Тобол
«Можем лишиться водохранилищ» - Тобол-Торгайская бассейновая инспекция о том, зачем увеличили сброс воды
Отправлено: 05.04.24 - 20:16
Цитата:
такой бред надо еще придумать.
не всякому это доступно.
ПолиграфЪ Боярышников:
А почему бы не провести реконструкцию малого моста и видоизменить водосдерживающее сооружение (дамбу) и тем самым поднять уровень воды и увеличить зеркало реки Тобол
А почему бы не провести реконструкцию малого моста и видоизменить водосдерживающее сооружение (дамбу) и тем самым поднять уровень воды и увеличить зеркало реки Тобол
такой бред надо еще придумать.
не всякому это доступно.
«Можем лишиться водохранилищ» - Тобол-Торгайская бассейновая инспекция о том, зачем увеличили сброс воды
Отправлено: 05.04.24 - 20:28
а в это время, когда страна тонет, сегодня
//Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вместе
с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым
посетил исторические достопримечательности Хивы//
//Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вместе
с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым
посетил исторические достопримечательности Хивы//
Re: «Можем лишиться водохранилищ» - Тобол-Торгайская бассейновая...
Отправлено: 05.04.24 - 21:12
Цитата:
Задание ФСБ выполняешь?
alex_60:
а в это время, когда страна тонет, сегодня //Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вместе с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым посетил исторические достопримечательности Хивы/
а в это время, когда страна тонет, сегодня //Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вместе с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым посетил исторические достопримечательности Хивы/
Задание ФСБ выполняешь?
«Можем лишиться водохранилищ» - Тобол-Торгайская бассейновая инспекция о том, зачем увеличили сброс воды
Отправлено: 05.04.24 - 21:35
Цитата:
Да, из златоуста прислали
Отдел ликвидации.
ПолиграфЪ Боярышников:
Задание ФСБ выполняешь?
Задание ФСБ выполняешь?
Да, из златоуста прислали
Отдел ликвидации.
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