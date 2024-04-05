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≡ «Можем лишиться водохранилищ» - Тобол-Торгайская бассейновая инспекция о том, зачем увеличили сброс воды
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48925
«Можем лишиться водохранилищ» - Тобол-Торгайская бассейновая инспекция о том, зачем увеличили сброс воды
Отправлено: 05.04.24 - 17:30
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Дефицита воды летом не будет - объём, который сбрасывается сейчас, восстановится талыми водами. Об этом «НГ» рассказал руководитель отдела государственного контроля Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Сергей МУКАШЕВ. А вот что будет, если не сбросить воду?
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Т
§ ТаРо
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.06.16
Сообщений:
68
Re: «Можем лишиться водохранилищ» - Тобол-Торгайская бассейновая...
Отправлено: 05.04.24 - 17:30
#1
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Каждый год одно и тоже. Каратомарское водохранилище превратили в болото.Сейчас летом начнут ныть, что в Рудном нехватка питьевой воды.
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Т
§ ТаРо
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.06.16
Сообщений:
68
Re: «Можем лишиться водохранилищ» - Тобол-Торгайская бассейновая...
Отправлено: 05.04.24 - 17:40
#2
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Всегда сброс делали по факту заполнения водохранилища на 100%. Последний раз подтопление было в 2000 году.После этого каждый год необоснованно весной сбрасывают воду с Каратомар.Результат - сегодня в водохранилище,практически нет рыбы, дно илистое. На турбазах
экскаваторами пытаются сделать зону для купания.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1774
Re: «Можем лишиться водохранилищ» - Тобол-Торгайская бассейновая...
Отправлено: 05.04.24 - 18:17
#3
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Цитата:
ТаРо:
Всегда сброс делали по факту заполнения водохранилища на 100%. Последний раз подтопление было в 2000 году.После этого каждый год необоснованно весной сбрасывают воду с Каратомар.Результат - сегодня в водохранилище,практически нет рыбы,

Вы профессор Университета Данди (Великобритания), эксперт по вопросам международного водного права ? ...а....угадала вы диванный эксперт,браконьер! халявной Казахстанской рыбы захотел..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10115
Re: «Можем лишиться водохранилищ» - Тобол-Торгайская бассейновая...
Отправлено: 05.04.24 - 19:35
#4
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---Помню , в начале 70х малый мост был полностью под водой .
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1774
Re: «Можем лишиться водохранилищ» - Тобол-Торгайская бассейновая...
Отправлено: 05.04.24 - 19:50
#5
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Цитата:
Мукашев прокомментировал вопрос о том, будут ли мост как-либо видоизменять, чтобы он удерживал воду, как дамба:

- Нет, Малый мост не является водосдерживающим сооружением.

Источник:

А почему бы не провести реконструкцию малого моста и видоизменить водосдерживающее сооружение (дамбу) и тем самым поднять уровень воды и увеличить зеркало реки Тобол
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20617
«Можем лишиться водохранилищ» - Тобол-Торгайская бассейновая инспекция о том, зачем увеличили сброс воды
Отправлено: 05.04.24 - 20:16
#6
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А почему бы не провести реконструкцию малого моста и видоизменить водосдерживающее сооружение (дамбу) и тем самым поднять уровень воды и увеличить зеркало реки Тобол


такой бред надо еще придумать.
не всякому это доступно.
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20617
«Можем лишиться водохранилищ» - Тобол-Торгайская бассейновая инспекция о том, зачем увеличили сброс воды
Отправлено: 05.04.24 - 20:28
#7
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а в это время, когда страна тонет, сегодня
//Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вместе
с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым
посетил исторические достопримечательности Хивы//
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1774
Re: «Можем лишиться водохранилищ» - Тобол-Торгайская бассейновая...
Отправлено: 05.04.24 - 21:12
#8
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Цитата:
alex_60:
а в это время, когда страна тонет, сегодня //Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вместе с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым посетил исторические достопримечательности Хивы/

Задание ФСБ выполняешь?
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20617
«Можем лишиться водохранилищ» - Тобол-Торгайская бассейновая инспекция о том, зачем увеличили сброс воды
Отправлено: 05.04.24 - 21:35
#9
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Задание ФСБ выполняешь?


Да, из златоуста прислали
Отдел ликвидации.
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