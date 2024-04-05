Отправлено: - 19:45

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Уж лучше бы хиджабы ввели.. Сразу чтоб.. Зачем ходить вокруг да около, через эту одежду? Афганцы и таджики поддержали бы нас..

Цитата:.....Ислам оскорблять не прилично побойся Всевышнего,а вот если милицейскую форму ввели обеими руками за.....