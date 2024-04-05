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«Можем лишиться водохранилищ» - Тобол-Торгайская бассейновая инспекция о том, зачем увеличили сброс воды
«Можем лишиться водохранилищ» - Тобол-Торгайская бассейновая инспекция о том, зачем увеличили сброс воды
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